05 января 2024

Украинец рискнул переплыть реку в мороз, чтобы сбежать из страны

© Служба новостей «URA.RU»
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Река Исеть в районе парка Маяковского. Екатеринбург, парк маяковского, зима, исеть, цпкио
Украинец, чтобы спастись от мобилизации, зимой переплыл реку и пробрался в Румынию Фото:

Украинский уклонист рассказал на своей странице в TikTok, как ему удалось сбежать в Румынию. Для этого ему пришлось выпрыгнуть из автобуса и переплыть реку Тиса, несмотря на холод.

«Это я. Весь мокрый, весь голый, в одной куртке. Холодно. Но зато я уже в Румынии», — похвастался украинец. Как утверждает мужчина, он выпрыгнул из автобуса, который был на ходу, затем перелез через забор и нырнул в реку. Ему пришлось в мокрой одежде идти вдоль трассы до румынских пограничников. Те, в свою очередь, его отвезли в миграционную службу, накормили, обсушили, дали документ для передвижения по стране. Дальше он направился в Венгрию. Там он пересек границу. Украинец считает, что ему повезло, ведь подобраться к границе с Румынией не так просто, потому что везде блокпосты и летают дроны.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский поставил украинцев перед выбором в новогоднем обращении. Он предупредил о том, что каждый житель Украины рано или поздно должен будет выбрать между статусом беженца и выполнением долга перед страной.

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Украинский уклонист рассказал на своей странице в TikTok, как ему удалось сбежать в Румынию. Для этого ему пришлось выпрыгнуть из автобуса и переплыть реку Тиса, несмотря на холод. «Это я. Весь мокрый, весь голый, в одной куртке. Холодно. Но зато я уже в Румынии», — похвастался украинец. Как утверждает мужчина, он выпрыгнул из автобуса, который был на ходу, затем перелез через забор и нырнул в реку. Ему пришлось в мокрой одежде идти вдоль трассы до румынских пограничников. Те, в свою очередь, его отвезли в миграционную службу, накормили, обсушили, дали документ для передвижения по стране. Дальше он направился в Венгрию. Там он пересек границу. Украинец считает, что ему повезло, ведь подобраться к границе с Румынией не так просто, потому что везде блокпосты и летают дроны. Ранее украинский президент Владимир Зеленский поставил украинцев перед выбором в новогоднем обращении. Он предупредил о том, что каждый житель Украины рано или поздно должен будет выбрать между статусом беженца и выполнением долга перед страной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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