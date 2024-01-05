Украинец рискнул переплыть реку в мороз, чтобы сбежать из страны

05 января 2024 в 21:17 Размер текста - 17 +

Украинец, чтобы спастись от мобилизации, зимой переплыл реку и пробрался в Румынию Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU Украинский уклонист рассказал на своей странице в TikTok, как ему удалось сбежать в Румынию. Для этого ему пришлось выпрыгнуть из автобуса и переплыть реку Тиса, несмотря на холод. «Это я. Весь мокрый, весь голый, в одной куртке. Холодно. Но зато я уже в Румынии», — похвастался украинец. Как утверждает мужчина, он выпрыгнул из автобуса, который был на ходу, затем перелез через забор и нырнул в реку. Ему пришлось в мокрой одежде идти вдоль трассы до румынских пограничников. Те, в свою очередь, его отвезли в миграционную службу, накормили, обсушили, дали документ для передвижения по стране. Дальше он направился в Венгрию. Там он пересек границу. Украинец считает, что ему повезло, ведь подобраться к границе с Румынией не так просто, потому что везде блокпосты и летают дроны. Ранее украинский президент Владимир Зеленский поставил украинцев перед выбором в новогоднем обращении. Он предупредил о том, что каждый житель Украины рано или поздно должен будет выбрать между статусом беженца и выполнением долга перед страной.

Украинский уклонист рассказал на своей странице в TikTok, как ему удалось сбежать в Румынию. Для этого ему пришлось выпрыгнуть из автобуса и переплыть реку Тиса, несмотря на холод. «Это я. Весь мокрый, весь голый, в одной куртке. Холодно. Но зато я уже в Румынии», — похвастался украинец. Как утверждает мужчина, он выпрыгнул из автобуса, который был на ходу, затем перелез через забор и нырнул в реку. Ему пришлось в мокрой одежде идти вдоль трассы до румынских пограничников. Те, в свою очередь, его отвезли в миграционную службу, накормили, обсушили, дали документ для передвижения по стране. Дальше он направился в Венгрию. Там он пересек границу. Украинец считает, что ему повезло, ведь подобраться к границе с Румынией не так просто, потому что везде блокпосты и летают дроны. Ранее украинский президент Владимир Зеленский поставил украинцев перед выбором в новогоднем обращении. Он предупредил о том, что каждый житель Украины рано или поздно должен будет выбрать между статусом беженца и выполнением долга перед страной.