Украинец рискнул переплыть реку в мороз, чтобы сбежать из страны

Украинский уклонист рассказал на своей странице в TikTok, как ему удалось сбежать в Румынию. Для этого ему пришлось выпрыгнуть из автобуса и переплыть реку Тиса, несмотря на холод.
«Это я. Весь мокрый, весь голый, в одной куртке. Холодно. Но зато я уже в Румынии», — похвастался украинец. Как утверждает мужчина, он выпрыгнул из автобуса, который был на ходу, затем перелез через забор и нырнул в реку. Ему пришлось в мокрой одежде идти вдоль трассы до румынских пограничников. Те, в свою очередь, его отвезли в миграционную службу, накормили, обсушили, дали документ для передвижения по стране. Дальше он направился в Венгрию. Там он пересек границу. Украинец считает, что ему повезло, ведь подобраться к границе с Румынией не так просто, потому что везде блокпосты и летают дроны.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский поставил украинцев перед выбором в новогоднем обращении. Он предупредил о том, что каждый житель Украины рано или поздно должен будет выбрать между статусом беженца и выполнением долга перед страной.
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