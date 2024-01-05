В дома, пострадавшие от аварии в Подольске, начали возвращать тепло

05 января 2024 в 23:46 Размер текста - 17 +

Коммунальная авария оставила без тепла тысячи жителей Подмосковья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Подольске тепло вернулось в первые 20 домов, пострадавших из-за аварии на котельной. Об этом рассказал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. «Мы запустили один из трех котлов котельной Климовского патронного завода, где произошла авария <…>. В 20 из 173 домов уже подали тепло. Как только наладим подачу отопления в половину МКД, запустим второй котел <…>. В течение полутора часов подключим к блочно-модульной котельной местную больницу», — Евгения Хромушина цитирует пресс-служба правительства области. Отопление вернется во все пострадавшие дома в течение суток. Из-за прорыва 21 тысяча проживающих в Подольске остались без отопления. При этом на улице фиксировали 20-градусный мороз. Глава городского округа Григорий Артамонов отмечал, подача тепла в квартиры производится поэтапно, передает «Национальная служба новостей». Нуждающимся местным жителям власти оказывают адресную помощь, сообщает телеканал 360.

В Подольске тепло вернулось в первые 20 домов, пострадавших из-за аварии на котельной. Об этом рассказал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. «Мы запустили один из трех котлов котельной Климовского патронного завода, где произошла авария <…>. В 20 из 173 домов уже подали тепло. Как только наладим подачу отопления в половину МКД, запустим второй котел <…>. В течение полутора часов подключим к блочно-модульной котельной местную больницу», — Евгения Хромушина цитирует пресс-служба правительства области. Отопление вернется во все пострадавшие дома в течение суток. Из-за прорыва 21 тысяча проживающих в Подольске остались без отопления. При этом на улице фиксировали 20-градусный мороз. Глава городского округа Григорий Артамонов отмечал, подача тепла в квартиры производится поэтапно, передает «Национальная служба новостей». Нуждающимся местным жителям власти оказывают адресную помощь, сообщает телеканал 360.