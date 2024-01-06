ВС РФ сбили четыре авиационные ракеты над Крымским полуостровом

06 января 2024 в 03:59 Размер текста - 17 +

Над Крымом сбили четыре ракеты Фото: Владимир Андреев новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные Силы России сбили в небе над Крымским полуостровом четыре авиационные бомбы. Об этом рассказала пресс-служба Министерства обороны РФ. «Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в официальном telegram-канале Министерства обороны Российской Федерации. Инцидент произошел 6 января около 00.30 по московскому времени. Уничтожено четыре украинские ракеты. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о ракетной угрозе. ВСУ провели массированную атаку на Белгород, Крым, Новороссийск и Севастополь пятого января, передает телеканал 360. Над городами сработали системы ПВО. В Белгородской области было сбито 10 воздушных целей.

Вооруженные Силы России сбили в небе над Крымским полуостровом четыре авиационные бомбы. Об этом рассказала пресс-служба Министерства обороны РФ. «Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в официальном telegram-канале Министерства обороны Российской Федерации. Инцидент произошел 6 января около 00.30 по московскому времени. Уничтожено четыре украинские ракеты. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о ракетной угрозе. ВСУ провели массированную атаку на Белгород, Крым, Новороссийск и Севастополь пятого января, передает телеканал 360. Над городами сработали системы ПВО. В Белгородской области было сбито 10 воздушных целей.