ВС РФ сбили четыре авиационные ракеты над Крымским полуостровом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экспонаты Центрального Музея Военно-Воздушных Сил России в Монино. Московская область, Монино, снаряд, ракета, торпеда, бомба
Над Крымом сбили четыре ракеты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные Силы России сбили в небе над Крымским полуостровом четыре авиационные бомбы. Об этом рассказала пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в официальном telegram-канале Министерства обороны Российской Федерации. Инцидент произошел 6 января около 00.30 по московскому времени. Уничтожено четыре украинские ракеты.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о ракетной угрозе. ВСУ провели массированную атаку на Белгород, Крым, Новороссийск и Севастополь пятого января, передает телеканал 360. Над городами сработали системы ПВО. В Белгородской области было сбито 10 воздушных целей.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные Силы России сбили в небе над Крымским полуостровом четыре авиационные бомбы. Об этом рассказала пресс-служба Министерства обороны РФ. «Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в официальном telegram-канале Министерства обороны Российской Федерации. Инцидент произошел 6 января около 00.30 по московскому времени. Уничтожено четыре украинские ракеты. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о ракетной угрозе. ВСУ провели массированную атаку на Белгород, Крым, Новороссийск и Севастополь пятого января, передает телеканал 360. Над городами сработали системы ПВО. В Белгородской области было сбито 10 воздушных целей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...