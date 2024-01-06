Юрист Виноградов: владельцы банковских вкладов рискуют остаться без пособий

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Повседневная жизнь. Весна. Москва, ребенок, коляска, семья, дети, родитель
Многих социальные пособия предназначены для малоимущих семей Фото:

При выделения многих социальных пособий берут в расчет материальное положение семьи, а также величину банковских вкладов. Если размер вложения превысит десять региональных прожиточных минимумов, то в выплате пособий могут отказать. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«Соответственно, для получения пособия размер вклада в банке не должен превышать десяти региональных прожиточных минимумов, а проценты — одного прожиточного минимума. Если этот показатель превышен, то в назначении пособия откажут», — пояснил Виноградов агентству «Прайм».

По словам эксперта, при назначении единого пособия и пособия по малообеспеченности берут в расчет всю совокупность доходов человека. Также субсидия на оплату услуг ЖКХ полагается только при низком уровне заработка.

Ранее правительство РФ одобрило проекты законов о пособиях гражданам с детьми и обязательном страховании на случай временной нетрудоспособности или в связи с материнством. Новые правила будут направлены на улучшение качества жизни тех, кому положено обязательное социальное пособие во время временной нетрудоспособности или материнства. Также были разработаны специальные пособия для медиков. Соцвыплаты рассчитывались в зависимости от отработанного времени в течение месяца, пояснила премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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При выделения многих социальных пособий берут в расчет материальное положение семьи, а также величину банковских вкладов. Если размер вложения превысит десять региональных прожиточных минимумов, то в выплате пособий могут отказать. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. «Соответственно, для получения пособия размер вклада в банке не должен превышать десяти региональных прожиточных минимумов, а проценты — одного прожиточного минимума. Если этот показатель превышен, то в назначении пособия откажут», — пояснил Виноградов агентству «Прайм». По словам эксперта, при назначении единого пособия и пособия по малообеспеченности берут в расчет всю совокупность доходов человека. Также субсидия на оплату услуг ЖКХ полагается только при низком уровне заработка. Ранее правительство РФ одобрило проекты законов о пособиях гражданам с детьми и обязательном страховании на случай временной нетрудоспособности или в связи с материнством. Новые правила будут направлены на улучшение качества жизни тех, кому положено обязательное социальное пособие во время временной нетрудоспособности или материнства. Также были разработаны специальные пособия для медиков. Соцвыплаты рассчитывались в зависимости от отработанного времени в течение месяца, пояснила премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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