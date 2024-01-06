Где снимался голливудский актер, погибший с дочерьми на Карибах

На Карибах 6 января, в результате авиакатастрофы погиб актер Кристиан Оливер. Вместе с ним на борту самолета был две его маленькие дочери. Где снимался актер и его биография в материале URA.RU.
Сначала о смерти актера написали американские СМИ. Однако позже гибель Оливера и его дочерей подтвердили в национальной полиции и Сент-Винсент и Гренадины. Уточняется, что девочкам было 10 и 12 лет.
При этом перед смертью Оливер опубликовал у себя в соцсетях пост, в котором передал подписчикам «привет откуда-то из рая». В прессе назвали это «жутким» совпадением.
Биография Оливера
Кристиан Оливер родился во Франкфурте 3 марта 1972 года. После получения среднего образования он переехал в США, где первое время работал моделью. Позже Оливер стал посещать актерские курсы и начал карьеру в кино. Одной из его первых работ стал сериал «Спасенные звонком: Новый класс» 1994 года.
Где снимался актер
- «Дело на двоих» (1981-2023). Кристиан Оливер сыграл в сериале персонажа Саймона Бека;
- «Спасенные звонком: Новый класс» (1994-2000). Персонаж Брайан Келлер в 26 эпизодах;
- «Клуб нянь» (1995). Персонаж Лука;
- «Съешь свое сердце» (1997). Персонаж Даниэль Хаус;
- «Спецотряд „Кобра“» (2003-2004). Персонаж Ян Рихтер в 28 эпизодах;
- «Хороший немец» (2006). Персонаж Эмиль Брандт;
- «Образец два» (2006). Адам Шмидт. Также был продюсером фильма;
- «Спиди-гонщик» (2008). Персонаж Снейк Ойлер;
- «Операция „Валькирия“» (2008). Персонаж старшина Адам;
- «Готов или нет» (2009). Персонаж Крис. Также продюсер и сценарист;
- «Дом добра и зла» (2013). Персонаж Крис Конли. Был продюсером фильма;
- «Восьмое чувство» (2015). Персонаж Штайнер Богданов;
- «Дикая природа» (2018). Персонаж Коул. Также продюсер;
- «Животное среди нас» (2019). Персонаж Роланд Баумгарнер. Был сопродюсером картины;
- «Гремучие змеи» (2019). Персонаж Джед Эллис;
- «Охотники» (2020). Персонаж Волк в пяти эпизодах.
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