Где снимался голливудский актер, погибший с дочерьми на Карибах

Погибший при авиакатастрофе актер Оливер передал «привет из рая» перед смертью

06 января 2024 в 08:43 Размер текста - 17 +

Кристиан Оливер погиб вместе с двумя дочерьми 6 января Фото: соцсети Кристиана Оливера На Карибах 6 января, в результате авиакатастрофы погиб актер Кристиан Оливер. Вместе с ним на борту самолета был две его маленькие дочери. Где снимался актер и его биография в материале URA.RU. Сначала о смерти актера написали американские СМИ. Однако позже гибель Оливера и его дочерей подтвердили в национальной полиции и Сент-Винсент и Гренадины. Уточняется, что девочкам было 10 и 12 лет. При этом перед смертью Оливер опубликовал у себя в соцсетях пост, в котором передал подписчикам «привет откуда-то из рая». В прессе назвали это «жутким» совпадением. Биография Оливера Кристиан Оливер родился во Франкфурте 3 марта 1972 года. После получения среднего образования он переехал в США, где первое время работал моделью. Позже Оливер стал посещать актерские курсы и начал карьеру в кино. Одной из его первых работ стал сериал «Спасенные звонком: Новый класс» 1994 года. Где снимался актер «Дело на двоих» (1981-2023). Кристиан Оливер сыграл в сериале персонажа Саймона Бека;

(1981-2023). Кристиан Оливер сыграл в сериале персонажа Саймона Бека; «Спасенные звонком: Новый класс» (1994-2000). Персонаж Брайан Келлер в 26 эпизодах;

(1994-2000). Персонаж Брайан Келлер в 26 эпизодах; «Клуб нянь» (1995). Персонаж Лука;

(1995). Персонаж Лука; «Съешь свое сердце» (1997). Персонаж Даниэль Хаус;

(1997). Персонаж Даниэль Хаус; «Спецотряд „Кобра“» (2003-2004). Персонаж Ян Рихтер в 28 эпизодах;

(2003-2004). Персонаж Ян Рихтер в 28 эпизодах; «Хороший немец» (2006). Персонаж Эмиль Брандт;

(2006). Персонаж Эмиль Брандт; «Образец два» (2006). Адам Шмидт. Также был продюсером фильма;

(2006). Адам Шмидт. Также был продюсером фильма; «Спиди-гонщик» (2008). Персонаж Снейк Ойлер;

(2008). Персонаж Снейк Ойлер; «Операция „Валькирия“» (2008). Персонаж старшина Адам;

(2008). Персонаж старшина Адам; «Готов или нет» (2009). Персонаж Крис. Также продюсер и сценарист;

(2009). Персонаж Крис. Также продюсер и сценарист; «Дом добра и зла» (2013). Персонаж Крис Конли. Был продюсером фильма;

(2013). Персонаж Крис Конли. Был продюсером фильма; «Восьмое чувство» (2015). Персонаж Штайнер Богданов;

(2015). Персонаж Штайнер Богданов; «Дикая природа» (2018). Персонаж Коул. Также продюсер;

(2018). Персонаж Коул. Также продюсер; «Животное среди нас» (2019). Персонаж Роланд Баумгарнер. Был сопродюсером картины;

(2019). Персонаж Роланд Баумгарнер. Был сопродюсером картины; «Гремучие змеи» (2019). Персонаж Джед Эллис;

(2019). Персонаж Джед Эллис; «Охотники» (2020). Персонаж Волк в пяти эпизодах.

На Карибах 6 января, в результате авиакатастрофы погиб актер Кристиан Оливер. Вместе с ним на борту самолета был две его маленькие дочери. Где снимался актер и его биография в материале URA.RU. Сначала о смерти актера написали американские СМИ. Однако позже гибель Оливера и его дочерей подтвердили в национальной полиции и Сент-Винсент и Гренадины. Уточняется, что девочкам было 10 и 12 лет. При этом перед смертью Оливер опубликовал у себя в соцсетях пост, в котором передал подписчикам «привет откуда-то из рая». В прессе назвали это «жутким» совпадением. Кристиан Оливер родился во Франкфурте 3 марта 1972 года. После получения среднего образования он переехал в США, где первое время работал моделью. Позже Оливер стал посещать актерские курсы и начал карьеру в кино. Одной из его первых работ стал сериал «Спасенные звонком: Новый класс» 1994 года.