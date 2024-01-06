Где снимался голливудский актер, погибший с дочерьми на Карибах

Погибший при авиакатастрофе актер Оливер передал «привет из рая» перед смертью
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Кристиан Оливер погиб вместе с двумя дочерьми 6 января
Кристиан Оливер погиб вместе с двумя дочерьми 6 января Фото:

На Карибах 6 января, в результате авиакатастрофы погиб актер Кристиан Оливер. Вместе с ним на борту самолета был две его маленькие дочери. Где снимался актер и его биография в материале URA.RU.

Сначала о смерти актера написали американские СМИ. Однако позже гибель Оливера и его дочерей подтвердили в национальной полиции и Сент-Винсент и Гренадины. Уточняется, что девочкам было 10 и 12 лет.

При этом перед смертью Оливер опубликовал у себя в соцсетях пост, в котором передал подписчикам «привет откуда-то из рая». В прессе назвали это «жутким» совпадением.

Биография Оливера

Кристиан Оливер родился во Франкфурте 3 марта 1972 года. После получения среднего образования он переехал в США, где первое время работал моделью. Позже Оливер стал посещать актерские курсы и начал карьеру в кино. Одной из его первых работ стал сериал «Спасенные звонком: Новый класс» 1994 года.

Где снимался актер

  • «Дело на двоих» (1981-2023). Кристиан Оливер сыграл в сериале персонажа Саймона Бека;
  • «Спасенные звонком: Новый класс» (1994-2000). Персонаж Брайан Келлер в 26 эпизодах;
  • «Клуб нянь» (1995). Персонаж Лука;
  • «Съешь свое сердце» (1997). Персонаж Даниэль Хаус;
  • «Спецотряд „Кобра“» (2003-2004). Персонаж Ян Рихтер в 28 эпизодах;
  • «Хороший немец» (2006). Персонаж Эмиль Брандт;
  • «Образец два» (2006). Адам Шмидт. Также был продюсером фильма;
  • «Спиди-гонщик» (2008). Персонаж Снейк Ойлер;
  • «Операция „Валькирия“» (2008). Персонаж старшина Адам;
  • «Готов или нет» (2009). Персонаж Крис. Также продюсер и сценарист;
  • «Дом добра и зла» (2013). Персонаж Крис Конли. Был продюсером фильма;
  • «Восьмое чувство» (2015). Персонаж Штайнер Богданов;
  • «Дикая природа» (2018). Персонаж Коул. Также продюсер;
  • «Животное среди нас» (2019). Персонаж Роланд Баумгарнер. Был сопродюсером картины;
  • «Гремучие змеи» (2019). Персонаж Джед Эллис;
  • «Охотники» (2020). Персонаж Волк в пяти эпизодах.

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На Карибах 6 января, в результате авиакатастрофы погиб актер Кристиан Оливер. Вместе с ним на борту самолета был две его маленькие дочери. Где снимался актер и его биография в материале URA.RU. Сначала о смерти актера написали американские СМИ. Однако позже гибель Оливера и его дочерей подтвердили в национальной полиции и Сент-Винсент и Гренадины. Уточняется, что девочкам было 10 и 12 лет. При этом перед смертью Оливер опубликовал у себя в соцсетях пост, в котором передал подписчикам «привет откуда-то из рая». В прессе назвали это «жутким» совпадением. Кристиан Оливер родился во Франкфурте 3 марта 1972 года. После получения среднего образования он переехал в США, где первое время работал моделью. Позже Оливер стал посещать актерские курсы и начал карьеру в кино. Одной из его первых работ стал сериал «Спасенные звонком: Новый класс» 1994 года.
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