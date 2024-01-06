Снайпер раскрыл собственную методику блокировки путей ВСУ под Артемовском

Российские снайперы разработали методику для блокировки путей ВСУ

06 января 2024 в 09:57 Размер текста - 17 +

Российские снайперы круглосуточно отслеживают маршруты ВСУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Снайперы российской группировки «Юг» разработали на артемовском участке фронта собственную систему блокировки путей продвижения ВСУ. Она заключается в деморализации сил противника, поделился снайпер с позывным «Леший». «Одна из основных задач снайпера — деморализовать общий настрой, запугать противника, не давать ему ходить свободно, не давать ему спокойно выполнять свои задачи», — заявил «Леший». Его слова передает корреспондент РИА Новости. По словам разведчика, снайперы круглосуточно наблюдают за вражескими позициями ночью, изучая маршруты передвижения ВСУ. Также они наблюдают за местами подвоза боеприпасов и спешивания пехоты. После того как цель обнаружена, принимается решение — отработать снайперу или привлечь артиллерию, сказал «Леший». После ликвидации цели, снайпер ищет новые точки для засады, так как противник будет с осторожностью относиться к этому маршруту. По словам «Лешего», в основном работа ведется ночью, так как враг думает, что его не видно. Тем не менее российские военные используют тепловизоры. Артемовск был освобожден российской армией 20 мая 2023 года. Однако с тех пор ВСУ пытаются окружить город, из-за чего на этом участке продолжаются ожесточенные бои.

Снайперы российской группировки «Юг» разработали на артемовском участке фронта собственную систему блокировки путей продвижения ВСУ. Она заключается в деморализации сил противника, поделился снайпер с позывным «Леший». «Одна из основных задач снайпера — деморализовать общий настрой, запугать противника, не давать ему ходить свободно, не давать ему спокойно выполнять свои задачи», — заявил «Леший». Его слова передает корреспондент РИА Новости. По словам разведчика, снайперы круглосуточно наблюдают за вражескими позициями ночью, изучая маршруты передвижения ВСУ. Также они наблюдают за местами подвоза боеприпасов и спешивания пехоты. После того как цель обнаружена, принимается решение — отработать снайперу или привлечь артиллерию, сказал «Леший». После ликвидации цели, снайпер ищет новые точки для засады, так как противник будет с осторожностью относиться к этому маршруту. По словам «Лешего», в основном работа ведется ночью, так как враг думает, что его не видно. Тем не менее российские военные используют тепловизоры. Артемовск был освобожден российской армией 20 мая 2023 года. Однако с тех пор ВСУ пытаются окружить город, из-за чего на этом участке продолжаются ожесточенные бои.