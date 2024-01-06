Снайпер раскрыл собственную методику блокировки путей ВСУ под Артемовском

Российские снайперы разработали методику для блокировки путей ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Росснайпинг, центр подготовки мобилизованных, подготовка снайперов. Пермь, стрельба, снайпер, чвк, боевое слаживание, штурмовики
Российские снайперы круглосуточно отслеживают маршруты ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Снайперы российской группировки «Юг» разработали на артемовском участке фронта собственную систему блокировки путей продвижения ВСУ. Она заключается в деморализации сил противника, поделился снайпер с позывным «Леший».

«Одна из основных задач снайпера — деморализовать общий настрой, запугать противника, не давать ему ходить свободно, не давать ему спокойно выполнять свои задачи», — заявил «Леший». Его слова передает корреспондент РИА Новости.

По словам разведчика, снайперы круглосуточно наблюдают за вражескими позициями ночью, изучая маршруты передвижения ВСУ. Также они наблюдают за местами подвоза боеприпасов и спешивания пехоты. После того как цель обнаружена, принимается решение — отработать снайперу или привлечь артиллерию, сказал «Леший».

После ликвидации цели, снайпер ищет новые точки для засады, так как противник будет с осторожностью относиться к этому маршруту. По словам «Лешего», в основном работа ведется ночью, так как враг думает, что его не видно. Тем не менее российские военные используют тепловизоры.

Артемовск был освобожден российской армией 20 мая 2023 года. Однако с тех пор ВСУ пытаются окружить город, из-за чего на этом участке продолжаются ожесточенные бои.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Снайперы российской группировки «Юг» разработали на артемовском участке фронта собственную систему блокировки путей продвижения ВСУ. Она заключается в деморализации сил противника, поделился снайпер с позывным «Леший». «Одна из основных задач снайпера — деморализовать общий настрой, запугать противника, не давать ему ходить свободно, не давать ему спокойно выполнять свои задачи», — заявил «Леший». Его слова передает корреспондент РИА Новости. По словам разведчика, снайперы круглосуточно наблюдают за вражескими позициями ночью, изучая маршруты передвижения ВСУ. Также они наблюдают за местами подвоза боеприпасов и спешивания пехоты. После того как цель обнаружена, принимается решение — отработать снайперу или привлечь артиллерию, сказал «Леший». После ликвидации цели, снайпер ищет новые точки для засады, так как противник будет с осторожностью относиться к этому маршруту. По словам «Лешего», в основном работа ведется ночью, так как враг думает, что его не видно. Тем не менее российские военные используют тепловизоры. Артемовск был освобожден российской армией 20 мая 2023 года. Однако с тех пор ВСУ пытаются окружить город, из-за чего на этом участке продолжаются ожесточенные бои.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...