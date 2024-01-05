ЦКС отчитался об уборке за сутки 90 заваленных мусором площадок в Челябинске. Фото

06 января 2024 в 10:51 Размер текста - 17 +

Мусорный коллапс возник в Челябинске с 24 декабря Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске 5 января от скопившегося мусора было очищено около 90 контейнерных площадок. На линии работали 80 единиц техники, на уборку каждого участка уходило около полутора часов, сообщает ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС). «По состоянию на 5 января на линии работают 80 единиц техники, среди них: мусоровозы, самосвалы, грейферы, автопогрузчики. <…> В среднем на ликвидацию обросшего отходами участка уходит примерно 1,5 часа», — сообщает пресс-служба ЦКС. Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется в усиленном режиме во всех районах Челябинска. За сутки было очищено около 90 локаций, в том числе по улицам Бейвеля, 55; Генерала Мартынова, 5, 9; Мусы Джалиля 12, 16; проспекту Победы, 192, 292; Солнечной, 20, 20б, 6б; Университетской Набережной, 159. Мусорный коллапс в Челябинске возник после сильнейших снегопадов. В конце прошлого года за два дня в регионе выпало почти две месячных нормы осадков. Накануне мэрия потребовала привлечь к ответственности ЦКС в связи с невывозом мусора. Регоператор нарушает условия соглашения по вывозу мусора с 24 декабря, уточнили в администрации Челябинска. На проблему также отреагировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона распорядился увеличить количество техники, которая используется для вывоза мусора, и дал указание задействовать возможности дорожных служб и администраций муниципалитетов. Вывозу мусора часто мешают припаркованные машины Фото предоставлено пресс-службой ООО «Центр коммунального сервиса» Челябинск завален мусором с прошлого года Фото предоставлено пресс-службой ООО «Центр коммунального сервиса» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске 5 января от скопившегося мусора было очищено около 90 контейнерных площадок. На линии работали 80 единиц техники, на уборку каждого участка уходило около полутора часов, сообщает ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС). «По состоянию на 5 января на линии работают 80 единиц техники, среди них: мусоровозы, самосвалы, грейферы, автопогрузчики. <…> В среднем на ликвидацию обросшего отходами участка уходит примерно 1,5 часа», — сообщает пресс-служба ЦКС. Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется в усиленном режиме во всех районах Челябинска. За сутки было очищено около 90 локаций, в том числе по улицам Бейвеля, 55; Генерала Мартынова, 5, 9; Мусы Джалиля 12, 16; проспекту Победы, 192, 292; Солнечной, 20, 20б, 6б; Университетской Набережной, 159. Мусорный коллапс в Челябинске возник после сильнейших снегопадов. В конце прошлого года за два дня в регионе выпало почти две месячных нормы осадков. Накануне мэрия потребовала привлечь к ответственности ЦКС в связи с невывозом мусора. Регоператор нарушает условия соглашения по вывозу мусора с 24 декабря, уточнили в администрации Челябинска. На проблему также отреагировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона распорядился увеличить количество техники, которая используется для вывоза мусора, и дал указание задействовать возможности дорожных служб и администраций муниципалитетов.