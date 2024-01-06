06 января 2024

В США предупредили о скорой остановке поставок ракет Украине для Patriot

NYT: США скоро перестанут поставлять Украине ракеты для комплекса Patriot
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость одной ракеты может составлять четыре миллиона долларов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США скоро прекратят поставку ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса Patriot на Украину. Об этом сообщили в газете New York Times. Отмечается, что стоимость одной ракеты может достигать четырех миллионов долларов.

«Соединенные Штаты скоро не смогут обеспечить украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками», — сообщили чиновники из Белого дома и Пентагона в беседе. По их словам, одна ракета может стоить от двух до четырех миллионов долларов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский начал паниковать из-за риска, что США прекратят финансировать предоставление военной помощи. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США отправили остатки финансовых средств Киеву для пополнения запасов ВСУ.

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США скоро прекратят поставку ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса Patriot на Украину. Об этом сообщили в газете New York Times. Отмечается, что стоимость одной ракеты может достигать четырех миллионов долларов. «Соединенные Штаты скоро не смогут обеспечить украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками», — сообщили чиновники из Белого дома и Пентагона в беседе. По их словам, одна ракета может стоить от двух до четырех миллионов долларов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский начал паниковать из-за риска, что США прекратят финансировать предоставление военной помощи. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США отправили остатки финансовых средств Киеву для пополнения запасов ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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