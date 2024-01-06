Армия и оружие В США предупредили о скорой остановке поставок ракет Украине для Patriot NYT: США скоро перестанут поставлять Украине ракеты для комплекса Patriot 06 января 2024 в 17:43 Размер текста - 17 + Стоимость одной ракеты может составлять четыре миллиона долларов Фото: U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США скоро прекратят поставку ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса Patriot на Украину. Об этом сообщили в газете New York Times. Отмечается, что стоимость одной ракеты может достигать четырех миллионов долларов. «Соединенные Штаты скоро не смогут обеспечить украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками», — сообщили чиновники из Белого дома и Пентагона в беседе . По их словам, одна ракета может стоить от двух до четырех миллионов долларов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский начал паниковать из-за риска, что США прекратят финансировать предоставление военной помощи. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США отправили остатки финансовых средств Киеву для пополнения запасов ВСУ. США скоро прекратят поставку ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса Patriot на Украину. Об этом сообщили в газете New York Times. Отмечается, что стоимость одной ракеты может достигать четырех миллионов долларов. «Соединенные Штаты скоро не смогут обеспечить украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками», — сообщили чиновники из Белого дома и Пентагона в беседе. По их словам, одна ракета может стоить от двух до четырех миллионов долларов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский начал паниковать из-за риска, что США прекратят финансировать предоставление военной помощи. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США отправили остатки финансовых средств Киеву для пополнения запасов ВСУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям