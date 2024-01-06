06 января 2024

Стало известно, чем болел умерший внук Никиты Хрущева

«Известия»: умерший внук Хрущева долго болел системной красной волчанкой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Научно туристический маршрут. Новосибирск, лаборатория, бактерии, наука, микроскоп, вирус
Алексей Аджубей долго болел системной красной волчанкой Фото:

Внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексей Аджубей, который скончался 6 января, был болен системной красной волчанкой. Об этом сообщили знакомые семьи.

«Алексей Алексеевич Аджубей долгое время болел системной красной волчанкой», — сообщили знакомые. Их слова передают «Известия».

Ранее сообщалось, что в Москве умер Алексей Аджубей. Незадолго до своей смерти внук Никиты Хрущева в телефонном разговоре с другом заявил, что ему стало плохо.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексей Аджубей, который скончался 6 января, был болен системной красной волчанкой. Об этом сообщили знакомые семьи. «Алексей Алексеевич Аджубей долгое время болел системной красной волчанкой», — сообщили знакомые. Их слова передают «Известия». Ранее сообщалось, что в Москве умер Алексей Аджубей. Незадолго до своей смерти внук Никиты Хрущева в телефонном разговоре с другом заявил, что ему стало плохо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...