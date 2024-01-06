Стало известно, чем болел умерший внук Никиты Хрущева

Алексей Аджубей долго болел системной красной волчанкой
Внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексей Аджубей, который скончался 6 января, был болен системной красной волчанкой. Об этом сообщили знакомые семьи.
«Алексей Алексеевич Аджубей долгое время болел системной красной волчанкой», — сообщили знакомые. Их слова передают «Известия».
Ранее сообщалось, что в Москве умер Алексей Аджубей. Незадолго до своей смерти внук Никиты Хрущева в телефонном разговоре с другом заявил, что ему стало плохо.
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