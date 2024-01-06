Тепло вернули в 45 домов Подольска

06 января 2024 в 23:32 Размер текста - 17 +

В Подольске жителям вернули тепло в дома после коммунальной аварии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В подмосковный Подольск после аварии на теплотрассе вернули тепло в десятки многоквартирных домов. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава городского округа Григорий Артамонов. «Тепло подано в 45 домов Подольска. На магистралях локализованы аварии, обследованы трубопроводы», — уточнил Артамонов в посте. Из-за прорыва на теплотрассе в Подольске 21 тысяча человек осталась без отопления. При этом на улице стоял 20-градусный мороз. Известно, что отопление было отключено днем в 173 жилых домах микрорайона Климовск. В этот момент в квартирах температура опустилась до 13-15 градусов. Также в подъездах прорвало трубы. В микрорайоне развернули шесть пунктов обогрева, которые оборудовали тепловыми пушками.

В подмосковный Подольск после аварии на теплотрассе вернули тепло в десятки многоквартирных домов. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава городского округа Григорий Артамонов. «Тепло подано в 45 домов Подольска. На магистралях локализованы аварии, обследованы трубопроводы», — уточнил Артамонов в посте. Из-за прорыва на теплотрассе в Подольске 21 тысяча человек осталась без отопления. При этом на улице стоял 20-градусный мороз. Известно, что отопление было отключено днем в 173 жилых домах микрорайона Климовск. В этот момент в квартирах температура опустилась до 13-15 градусов. Также в подъездах прорвало трубы. В микрорайоне развернули шесть пунктов обогрева, которые оборудовали тепловыми пушками.