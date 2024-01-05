В Челябинске продолжается расчистка мусорного коллапса

06 января 2024 в 22:49 Размер текста - 17 +

Регоператор ЦКС 6 января вывел на уборку 44 мусоровоза Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске 6 января продолжилась работа по расчистке контейнерных площадок и дворовых территорий, заваленных мусором в новогодние праздники. О ходе работ рассказали в пресс-службе мэрии города. «6 января в Челябинске продолжалась работа по расчистке контейнерных площадок и дворовых территорий. Сегодня приведены в порядок более 60 проблемных участков», — говорится в telegram-канале администрация города Челябинска. В течение дня в микрорайонах непосредственно на уборку мусора ЦКС выделило 44 мусоровоза, 13 грейферов, 14 погрузчиков и самосвалов. Также свою технику предоставила администрация города и районов. Как поясняют в мэрии, для расчистки снега и мусора во дворах управляющие компании вывели порядка 950 дворников и 41 единицу техники. Предпринимаются меры по ликвидации сосулек и схода снега с крыши домов. В ночь ЦКС планирует продолжить расчистку контейнеров с привлечением дополнительной техники и рабочих рук. Следственный комитет Челябинской области начал проверку по факту мусорного коллапса в городе. Будет дана правовая оценка действиям или бездействиям должностных лиц, в чьи обязанности входит контроль за вывозом мусора. Мусорный коллапс в Челябинске возник после сильнейших снегопадов в конце прошлого года. 5 января мэрия потребовала привлечь к ответственности ЦКС в связи с не вывозом мусора, так как, по мнению администрации, регоператор не выполняет свои обязанности в полном объеме с 24 декабря. Сам ЦКС накануне отчитался об очистке от мусора около 90 контейнерных площадок в Челябинске. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске 6 января продолжилась работа по расчистке контейнерных площадок и дворовых территорий, заваленных мусором в новогодние праздники. О ходе работ рассказали в пресс-службе мэрии города. «6 января в Челябинске продолжалась работа по расчистке контейнерных площадок и дворовых территорий. Сегодня приведены в порядок более 60 проблемных участков», — говорится в telegram-канале администрация города Челябинска. В течение дня в микрорайонах непосредственно на уборку мусора ЦКС выделило 44 мусоровоза, 13 грейферов, 14 погрузчиков и самосвалов. Также свою технику предоставила администрация города и районов. Как поясняют в мэрии, для расчистки снега и мусора во дворах управляющие компании вывели порядка 950 дворников и 41 единицу техники. Предпринимаются меры по ликвидации сосулек и схода снега с крыши домов. В ночь ЦКС планирует продолжить расчистку контейнеров с привлечением дополнительной техники и рабочих рук. Следственный комитет Челябинской области начал проверку по факту мусорного коллапса в городе. Будет дана правовая оценка действиям или бездействиям должностных лиц, в чьи обязанности входит контроль за вывозом мусора. Мусорный коллапс в Челябинске возник после сильнейших снегопадов в конце прошлого года. 5 января мэрия потребовала привлечь к ответственности ЦКС в связи с не вывозом мусора, так как, по мнению администрации, регоператор не выполняет свои обязанности в полном объеме с 24 декабря. Сам ЦКС накануне отчитался об очистке от мусора около 90 контейнерных площадок в Челябинске.