05 января 2024

В Челябинске продолжается расчистка мусорного коллапса

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, зима, мусоровоз, кластер, свалка
Регоператор ЦКС 6 января вывел на уборку 44 мусоровоза Фото:

В Челябинске 6 января продолжилась работа по расчистке контейнерных площадок и дворовых территорий, заваленных мусором в новогодние праздники. О ходе работ рассказали в пресс-службе мэрии города.

«6 января в Челябинске продолжалась работа по расчистке контейнерных площадок и дворовых территорий. Сегодня приведены в порядок более 60 проблемных участков», — говорится в telegram-канале администрация города Челябинска. В течение дня в микрорайонах непосредственно на уборку мусора ЦКС выделило 44 мусоровоза, 13 грейферов, 14 погрузчиков и самосвалов. Также свою технику предоставила администрация города и районов.

Как поясняют в мэрии, для расчистки снега и мусора во дворах управляющие компании вывели порядка 950 дворников и 41 единицу техники. Предпринимаются меры по ликвидации сосулек и схода снега с крыши домов. В ночь ЦКС планирует продолжить расчистку контейнеров с привлечением дополнительной техники и рабочих рук.

Следственный комитет Челябинской области начал проверку по факту мусорного коллапса в городе. Будет дана правовая оценка действиям или бездействиям должностных лиц, в чьи обязанности входит контроль за вывозом мусора. Мусорный коллапс в Челябинске возник после сильнейших снегопадов в конце прошлого года. 5 января мэрия потребовала привлечь к ответственности ЦКС в связи с не вывозом мусора, так как, по мнению администрации, регоператор не выполняет свои обязанности в полном объеме с 24 декабря. Сам ЦКС накануне отчитался об очистке от мусора около 90 контейнерных площадок в Челябинске.

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В Челябинске 6 января продолжилась работа по расчистке контейнерных площадок и дворовых территорий, заваленных мусором в новогодние праздники. О ходе работ рассказали в пресс-службе мэрии города. «6 января в Челябинске продолжалась работа по расчистке контейнерных площадок и дворовых территорий. Сегодня приведены в порядок более 60 проблемных участков», — говорится в telegram-канале администрация города Челябинска. В течение дня в микрорайонах непосредственно на уборку мусора ЦКС выделило 44 мусоровоза, 13 грейферов, 14 погрузчиков и самосвалов. Также свою технику предоставила администрация города и районов. Как поясняют в мэрии, для расчистки снега и мусора во дворах управляющие компании вывели порядка 950 дворников и 41 единицу техники. Предпринимаются меры по ликвидации сосулек и схода снега с крыши домов. В ночь ЦКС планирует продолжить расчистку контейнеров с привлечением дополнительной техники и рабочих рук. Следственный комитет Челябинской области начал проверку по факту мусорного коллапса в городе. Будет дана правовая оценка действиям или бездействиям должностных лиц, в чьи обязанности входит контроль за вывозом мусора. Мусорный коллапс в Челябинске возник после сильнейших снегопадов в конце прошлого года. 5 января мэрия потребовала привлечь к ответственности ЦКС в связи с не вывозом мусора, так как, по мнению администрации, регоператор не выполняет свои обязанности в полном объеме с 24 декабря. Сам ЦКС накануне отчитался об очистке от мусора около 90 контейнерных площадок в Челябинске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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