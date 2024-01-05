Следственный комитет начал проверку из-за мусорного коллапса в Челябинске

06 января 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

Проверка организована из-за многочисленных жалоб на заваленные мусором контейнерные площадки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) Челябинской области проводит проверку по факту мусорного коллапса в городе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Следственным управлением проводится проверка информации из соцмедиа о ненадлежащем выполнении работ по вывозу твердых коммунальных отходов. Организована доследственная проверка по признакам преступлений, предусмотренных статьей 238 УК РФ („Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья“), статьей 293 УК РФ („Халатность“)», — сообщает пресс-служба СУ СК по Челябинской области в своем telegram-канале. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства ситуации, дана правовая оценка действиям или бездействиям должностных лиц, в чьи обязанности входит контроль за вывозом мусора. Также будет принято процессуальное решение. Мусорный коллапс в Челябинске возник после сильнейших снегопадов. В конце прошлого года за два дня в регионе выпало почти две месячных нормы осадков. Накануне мэрия потребовала привлечь к ответственности ЦКС в связи с невывозом мусора. Регоператор нарушает условия соглашения по вывозу мусора с 24 декабря, уточнили в администрации Челябинска. 5 января ЦКС отчитался об очистке от мусора около 90 контейнерных площадок в Челябинске. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) Челябинской области проводит проверку по факту мусорного коллапса в городе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Следственным управлением проводится проверка информации из соцмедиа о ненадлежащем выполнении работ по вывозу твердых коммунальных отходов. Организована доследственная проверка по признакам преступлений, предусмотренных статьей 238 УК РФ („Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья“), статьей 293 УК РФ („Халатность“)», — сообщает пресс-служба СУ СК по Челябинской области в своем telegram-канале. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства ситуации, дана правовая оценка действиям или бездействиям должностных лиц, в чьи обязанности входит контроль за вывозом мусора. Также будет принято процессуальное решение. Мусорный коллапс в Челябинске возник после сильнейших снегопадов. В конце прошлого года за два дня в регионе выпало почти две месячных нормы осадков. Накануне мэрия потребовала привлечь к ответственности ЦКС в связи с невывозом мусора. Регоператор нарушает условия соглашения по вывозу мусора с 24 декабря, уточнили в администрации Челябинска. 5 января ЦКС отчитался об очистке от мусора около 90 контейнерных площадок в Челябинске.