Следственный комитет начал проверку из-за мусорного коллапса в Челябинске

Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) Челябинской области проводит проверку по факту мусорного коллапса в городе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Следственным управлением проводится проверка информации из соцмедиа о ненадлежащем выполнении работ по вывозу твердых коммунальных отходов. Организована доследственная проверка по признакам преступлений, предусмотренных статьей 238 УК РФ („Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья“), статьей 293 УК РФ („Халатность“)», — сообщает пресс-служба СУ СК по Челябинской области в своем telegram-канале.
В ходе проверки будут установлены все обстоятельства ситуации, дана правовая оценка действиям или бездействиям должностных лиц, в чьи обязанности входит контроль за вывозом мусора. Также будет принято процессуальное решение.
Мусорный коллапс в Челябинске возник после сильнейших снегопадов. В конце прошлого года за два дня в регионе выпало почти две месячных нормы осадков. Накануне мэрия потребовала привлечь к ответственности ЦКС в связи с невывозом мусора. Регоператор нарушает условия соглашения по вывозу мусора с 24 декабря, уточнили в администрации Челябинска. 5 января ЦКС отчитался об очистке от мусора около 90 контейнерных площадок в Челябинске.
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