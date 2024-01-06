Мэр из ХМАО сообщил о коммунальных проблемах в новогодние праздники

07 января 2024 в 00:55 Размер текста - 17 +

Чаще всего жители Нягани жалуются на уборку снега Фото: Размик Закарян © URA.RU В Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Нягани (ХМАО) в первую неделю нового года поступило 1 149 звонков по вопросам ЖКХ. Мэр города Иван Ямашев сообщил, что больше всего жителей интересует очистка улиц и дворов от снега. «С начала года в Единую дежурно — диспетчерскую службу по линии ЖКХ поступило 1 149 звонков. Большая часть звонков касалась вопросов городского благоустройства. Для горожан важен вопрос очистки тротуаров и внутриквартальных дорог», — заявил Ямашев в своем telegram-канале. Мэр обратил внимание, что основные городские проезды и пешеходные зоны коммунальщики расчистили. Планы и график уборки территории города от снега ежедневно корректируются согласно поступающим заявкам. По линии ЧС в городе за первую неделю года не произошло ни одного пожара, но случилось одно ДТП. Всего в ЕДДС на номер 112 поступило 647 звонков. В городе участились случаи обморожений из-за низких температур. Только за первые шесть дней нового года пострадали семь человек: один горожанин погиб, один находится на лечении в окружной больнице, остальные на амбулаторном наблюдении. В Югре участились жалобы местных жителей на плохую работу коммунальных служб при уборке снега. Обращения от граждан поступают в окружную прокуратуру. Региональное отделение «Общероссийского народного фронта» нашло 76 нарушений во время проведения акции «Снежный фронт». Больше всего их было выявлено в Нижневартовске, Мегионе и Нефтеюганске — там общественники обнаружили территории, которые не убирали месяц и более. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Нягани (ХМАО) в первую неделю нового года поступило 1 149 звонков по вопросам ЖКХ. Мэр города Иван Ямашев сообщил, что больше всего жителей интересует очистка улиц и дворов от снега. «С начала года в Единую дежурно — диспетчерскую службу по линии ЖКХ поступило 1 149 звонков. Большая часть звонков касалась вопросов городского благоустройства. Для горожан важен вопрос очистки тротуаров и внутриквартальных дорог», — заявил Ямашев в своем telegram-канале. Мэр обратил внимание, что основные городские проезды и пешеходные зоны коммунальщики расчистили. Планы и график уборки территории города от снега ежедневно корректируются согласно поступающим заявкам. По линии ЧС в городе за первую неделю года не произошло ни одного пожара, но случилось одно ДТП. Всего в ЕДДС на номер 112 поступило 647 звонков. В городе участились случаи обморожений из-за низких температур. Только за первые шесть дней нового года пострадали семь человек: один горожанин погиб, один находится на лечении в окружной больнице, остальные на амбулаторном наблюдении. В Югре участились жалобы местных жителей на плохую работу коммунальных служб при уборке снега. Обращения от граждан поступают в окружную прокуратуру. Региональное отделение «Общероссийского народного фронта» нашло 76 нарушений во время проведения акции «Снежный фронт». Больше всего их было выявлено в Нижневартовске, Мегионе и Нефтеюганске — там общественники обнаружили территории, которые не убирали месяц и более.