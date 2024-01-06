06 января 2024

Украинские офицеры заявили об отказе воевать в Крынках

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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
В Крынках растет количество отказников в рядах ВСУ, пишет «Страна.ua» Фото:
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Некоторые из украинских военных отказываются участвовать в боевых действиях в Крынках, находящихся на левом берегу Днепра. Об этом рассказали украинские офицеры.

«Побывав в Крынках, многие отказываются снова туда отправляться. Отказники есть в каждой роте», — передает слова офицеров украинское издание «Страна.ua». Они добавили, что некоторые солдаты даже решаются на самоубийство из-за этого. Многие не понимают, зачем им нужно удерживать этот район и сомневаются в целесообразности этой задачи.

Среди офицеров тоже есть отказники, утверждает один из военнослужащих. По его словам, многие из них находят множество причин не отправляться на «ноль» (линию соприкосновения — прим. ред.). Офицеры отмечают, что в Крынках нет места, где можно укрыться, так как российские беспилотники постоянно наблюдают за районом, и как только украинские солдаты появляются там, на них немедленно открывает огонь артиллерия. Кроме того, российская сторона имеет значительное превосходство по количеству беспилотников, артиллерии и солдат, заключили офицеры ВСУ.

Под давлением российской армии плацдарм ВСУ в Крынках начал сокращаться. ВМС РФ усилили огонь по украинским войскам, которые сейчас укрываются на площади менее одного квадратного километра. Однако контроль над этой областью не полный.

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Некоторые из украинских военных отказываются участвовать в боевых действиях в Крынках, находящихся на левом берегу Днепра. Об этом рассказали украинские офицеры. «Побывав в Крынках, многие отказываются снова туда отправляться. Отказники есть в каждой роте», — передает слова офицеров украинское издание «Страна.ua». Они добавили, что некоторые солдаты даже решаются на самоубийство из-за этого. Многие не понимают, зачем им нужно удерживать этот район и сомневаются в целесообразности этой задачи. Среди офицеров тоже есть отказники, утверждает один из военнослужащих. По его словам, многие из них находят множество причин не отправляться на «ноль» (линию соприкосновения — прим. ред.). Офицеры отмечают, что в Крынках нет места, где можно укрыться, так как российские беспилотники постоянно наблюдают за районом, и как только украинские солдаты появляются там, на них немедленно открывает огонь артиллерия. Кроме того, российская сторона имеет значительное превосходство по количеству беспилотников, артиллерии и солдат, заключили офицеры ВСУ. Под давлением российской армии плацдарм ВСУ в Крынках начал сокращаться. ВМС РФ усилили огонь по украинским войскам, которые сейчас укрываются на площади менее одного квадратного километра. Однако контроль над этой областью не полный.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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