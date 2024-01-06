Украинские офицеры заявили об отказе воевать в Крынках

07 января 2024 в 07:11 Размер текста - 17 +

В Крынках растет количество отказников в рядах ВСУ, пишет «Страна.ua» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Некоторые из украинских военных отказываются участвовать в боевых действиях в Крынках, находящихся на левом берегу Днепра. Об этом рассказали украинские офицеры. «Побывав в Крынках, многие отказываются снова туда отправляться. Отказники есть в каждой роте», — передает слова офицеров украинское издание «Страна.ua». Они добавили, что некоторые солдаты даже решаются на самоубийство из-за этого. Многие не понимают, зачем им нужно удерживать этот район и сомневаются в целесообразности этой задачи. Среди офицеров тоже есть отказники, утверждает один из военнослужащих. По его словам, многие из них находят множество причин не отправляться на «ноль» (линию соприкосновения — прим. ред.). Офицеры отмечают, что в Крынках нет места, где можно укрыться, так как российские беспилотники постоянно наблюдают за районом, и как только украинские солдаты появляются там, на них немедленно открывает огонь артиллерия. Кроме того, российская сторона имеет значительное превосходство по количеству беспилотников, артиллерии и солдат, заключили офицеры ВСУ. Под давлением российской армии плацдарм ВСУ в Крынках начал сокращаться. ВМС РФ усилили огонь по украинским войскам, которые сейчас укрываются на площади менее одного квадратного километра. Однако контроль над этой областью не полный. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Некоторые из украинских военных отказываются участвовать в боевых действиях в Крынках, находящихся на левом берегу Днепра. Об этом рассказали украинские офицеры. «Побывав в Крынках, многие отказываются снова туда отправляться. Отказники есть в каждой роте», — передает слова офицеров украинское издание «Страна.ua». Они добавили, что некоторые солдаты даже решаются на самоубийство из-за этого. Многие не понимают, зачем им нужно удерживать этот район и сомневаются в целесообразности этой задачи. Среди офицеров тоже есть отказники, утверждает один из военнослужащих. По его словам, многие из них находят множество причин не отправляться на «ноль» (линию соприкосновения — прим. ред.). Офицеры отмечают, что в Крынках нет места, где можно укрыться, так как российские беспилотники постоянно наблюдают за районом, и как только украинские солдаты появляются там, на них немедленно открывает огонь артиллерия. Кроме того, российская сторона имеет значительное превосходство по количеству беспилотников, артиллерии и солдат, заключили офицеры ВСУ. Под давлением российской армии плацдарм ВСУ в Крынках начал сокращаться. ВМС РФ усилили огонь по украинским войскам, которые сейчас укрываются на площади менее одного квадратного километра. Однако контроль над этой областью не полный.