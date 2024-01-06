Украинские офицеры заявили об отказе воевать в Крынках

Некоторые из украинских военных отказываются участвовать в боевых действиях в Крынках, находящихся на левом берегу Днепра. Об этом рассказали украинские офицеры.
«Побывав в Крынках, многие отказываются снова туда отправляться. Отказники есть в каждой роте», — передает слова офицеров украинское издание «Страна.ua». Они добавили, что некоторые солдаты даже решаются на самоубийство из-за этого. Многие не понимают, зачем им нужно удерживать этот район и сомневаются в целесообразности этой задачи.
Среди офицеров тоже есть отказники, утверждает один из военнослужащих. По его словам, многие из них находят множество причин не отправляться на «ноль» (линию соприкосновения — прим. ред.). Офицеры отмечают, что в Крынках нет места, где можно укрыться, так как российские беспилотники постоянно наблюдают за районом, и как только украинские солдаты появляются там, на них немедленно открывает огонь артиллерия. Кроме того, российская сторона имеет значительное превосходство по количеству беспилотников, артиллерии и солдат, заключили офицеры ВСУ.
Под давлением российской армии плацдарм ВСУ в Крынках начал сокращаться. ВМС РФ усилили огонь по украинским войскам, которые сейчас укрываются на площади менее одного квадратного километра. Однако контроль над этой областью не полный.
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