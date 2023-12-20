Российские войска начали сокращать плацдарм ВСУ в Крынках

20 декабря 2023 в 03:45 Размер текста - 17 +

Российские военные усилили огонь по ВСУ в Крынках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Плацдарма Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крынках (Херсонская область) начал сокращаться в ходе усиления огневого воздействия со стороны ВС РФ. Об этом сообщает издание «Военные хроники». «Площадь плацдарма в Крынках, который ВСУ изначально планировали расширить и усилить дополнительными подразделениями, начала сокращаться», — пишет издание. В то же время ВС РФ усилили огонь по ВСУ, а Украинские войска укрываются на площади менее одного квадратного километра, которая ими контролируется не полностью. Удары российских войск приходятся по целям в районе прибрежных зон высадки, которые ВСУ используют для переброски в Крынки подкреплений. «Украинские солдаты чаще всего находятся в подвалах разрушенного частного сектора, изредка пытаясь оценить обстановку», — отмечают в издании. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские военные отошли на несколько метров у Крынок, дабы избежать ненужных потерь. По его словам, несмотря на отступление, ВСУ оказались в «огневом мешке».

Плацдарма Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крынках (Херсонская область) начал сокращаться в ходе усиления огневого воздействия со стороны ВС РФ. Об этом сообщает издание «Военные хроники». «Площадь плацдарма в Крынках, который ВСУ изначально планировали расширить и усилить дополнительными подразделениями, начала сокращаться», — пишет издание. В то же время ВС РФ усилили огонь по ВСУ, а Украинские войска укрываются на площади менее одного квадратного километра, которая ими контролируется не полностью. Удары российских войск приходятся по целям в районе прибрежных зон высадки, которые ВСУ используют для переброски в Крынки подкреплений. «Украинские солдаты чаще всего находятся в подвалах разрушенного частного сектора, изредка пытаясь оценить обстановку», — отмечают в издании. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские военные отошли на несколько метров у Крынок, дабы избежать ненужных потерь. По его словам, несмотря на отступление, ВСУ оказались в «огневом мешке».