Жена погибшего с дочерьми голливудского актера Оливера выступила с обращением

Жена Оливера в своем обращении попросила уважать конфиденциальность семьи

07 января 2024 в 09:42 Размер текста - 17 +

Родственники Кристиана Оливера (на фото слева) глубоко опечалены гибелью актера Фото: Lisa O’Connor/Zuma/TASS Жена известного голливудского актера Кристиана Оливера Джессика Клепсер обратилась к публике после трагической авиакатастрофы, в результате которой погибли ее муж и две их дочери Мадита и Анник, которым было 12 и 10 лет соответственно. Соответствующее обращение опубликовано в аккаунте компании Wundabar Pilates, сотрудником которой она является. Новость по теме Где снимался голливудский актер, погибший с дочерьми на Карибах «Мы глубоко опечалены трагической авиакатастрофой 4 января 2024 года, унесшей жизни наших любимых членов семьи», — говорится в обращении Клепсер в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной в РФ). В заявлении также говорится, что родственники актера просят об уважении к конфиденциальности семьи в этот трудный момент и предлагают вместо цветов сделать пожертвования через краудфандинговую платформу. Голливудская звезда Кристиан Оливер и две его дочери погибли в авиакатастрофе на Карибах. За три дня до крушения актер опубликовал пост в социальных сетях, в котором написал: «Привет откуда-то из рая! К общности и любви… 2024 год, вот мы и пришли», передает телеканал 360.

Жена известного голливудского актера Кристиана Оливера Джессика Клепсер обратилась к публике после трагической авиакатастрофы, в результате которой погибли ее муж и две их дочери Мадита и Анник, которым было 12 и 10 лет соответственно. Соответствующее обращение опубликовано в аккаунте компании Wundabar Pilates, сотрудником которой она является. «Мы глубоко опечалены трагической авиакатастрофой 4 января 2024 года, унесшей жизни наших любимых членов семьи», — говорится в обращении Клепсер в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной в РФ). В заявлении также говорится, что родственники актера просят об уважении к конфиденциальности семьи в этот трудный момент и предлагают вместо цветов сделать пожертвования через краудфандинговую платформу. Голливудская звезда Кристиан Оливер и две его дочери погибли в авиакатастрофе на Карибах. За три дня до крушения актер опубликовал пост в социальных сетях, в котором написал: «Привет откуда-то из рая! К общности и любви… 2024 год, вот мы и пришли», передает телеканал 360.