Губернатор Воробьев: руководство котельной в Подольске до сих пор никто не видел

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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по транспорту. Москва, воробьев андрей
Котельную в Подольске нужно передать муниципальному предприятию, заявил Андрей Воробьев Фото:

Глава Подмосковья Андрей Воробьев обратился в Следственный комитет РФ по поводу аварии на котельной в Подольске. Руководство котельной до сих пор не было найдено, и губернатор просит вмешаться в ситуацию. Об этом рассказали в пресс-службе главы региона.

«Андрей Воробьев обратился с просьбой в Следственный комитет выйти с ходатайством в суд о передаче котельной в эксплуатацию муниципальному предприятию», — передает сообщение пресс-службы РИА Новости. Там добавили, что, по словам губернатора, руководство котельной до сих пор никто не видел.

Андрей Воробьев ранее сообщал об аварии на частной котельной в Подольске. Правоохранительные органы ведут расследование. В микрорайоне Климовск Подольска 170 домов оставались без отопления. В субботу запустили второй котел, что позволит начать обогревать все квартиры в городе.

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Глава Подмосковья Андрей Воробьев обратился в Следственный комитет РФ по поводу аварии на котельной в Подольске. Руководство котельной до сих пор не было найдено, и губернатор просит вмешаться в ситуацию. Об этом рассказали в пресс-службе главы региона. «Андрей Воробьев обратился с просьбой в Следственный комитет выйти с ходатайством в суд о передаче котельной в эксплуатацию муниципальному предприятию», — передает сообщение пресс-службы РИА Новости. Там добавили, что, по словам губернатора, руководство котельной до сих пор никто не видел. Андрей Воробьев ранее сообщал об аварии на частной котельной в Подольске. Правоохранительные органы ведут расследование. В микрорайоне Климовск Подольска 170 домов оставались без отопления. В субботу запустили второй котел, что позволит начать обогревать все квартиры в городе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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