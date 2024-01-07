Губернатор Воробьев: руководство котельной в Подольске до сих пор никто не видел

Глава Подмосковья Андрей Воробьев обратился в Следственный комитет РФ по поводу аварии на котельной в Подольске. Руководство котельной до сих пор не было найдено, и губернатор просит вмешаться в ситуацию. Об этом рассказали в пресс-службе главы региона.
«Андрей Воробьев обратился с просьбой в Следственный комитет выйти с ходатайством в суд о передаче котельной в эксплуатацию муниципальному предприятию», — передает сообщение пресс-службы РИА Новости. Там добавили, что, по словам губернатора, руководство котельной до сих пор никто не видел.
Андрей Воробьев ранее сообщал об аварии на частной котельной в Подольске. Правоохранительные органы ведут расследование. В микрорайоне Климовск Подольска 170 домов оставались без отопления. В субботу запустили второй котел, что позволит начать обогревать все квартиры в городе.
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