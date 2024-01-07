На тюменской «трассе смерти» ограничили движение из-за аварии

На 432-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск частично ограничили движение из-за аварии. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД Тюменской области.
«Из-за ДТП частично ограничено движение на 432-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе. Движение на трассе осуществляется в реверсивном режиме. Здесь столкнулись LADA и Skoda. Предварительно, водитель LADA выехал на встречную полосу, обгоняя бензовоз. От удара с [Skoda] ее отбросило на бензовоз», — написала пресс-служба в telegram-канале.
По словам представителей ведомства, в аварии ранены водитель LADA и пассажирка Skoda. На месте ДТП работают сейчас два наряда ДПС, автоинспекторы регулируют движение.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.