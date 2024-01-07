На тюменской «трассе смерти» ограничили движение из-за аварии

На трассе Тюмень— Ханты-Мансийск ограничили движение из-за аварии
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В аварии пострадали два человека Фото:

На 432-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск частично ограничили движение из-за аварии. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД Тюменской области.

«Из-за ДТП частично ограничено движение на 432-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе. Движение на трассе осуществляется в реверсивном режиме. Здесь столкнулись LADA и Skoda. Предварительно, водитель LADA выехал на встречную полосу, обгоняя бензовоз. От удара с [Skoda] ее отбросило на бензовоз», — написала пресс-служба в telegram-канале.

По словам представителей ведомства, в аварии ранены водитель LADA и пассажирка Skoda. На месте ДТП работают сейчас два наряда ДПС, автоинспекторы регулируют движение.

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На 432-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск частично ограничили движение из-за аварии. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД Тюменской области. «Из-за ДТП частично ограничено движение на 432-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе. Движение на трассе осуществляется в реверсивном режиме. Здесь столкнулись LADA и Skoda. Предварительно, водитель LADA выехал на встречную полосу, обгоняя бензовоз. От удара с [Skoda] ее отбросило на бензовоз», — написала пресс-служба в telegram-канале. По словам представителей ведомства, в аварии ранены водитель LADA и пассажирка Skoda. На месте ДТП работают сейчас два наряда ДПС, автоинспекторы регулируют движение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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