На тюменской «трассе смерти» ограничили движение из-за аварии

На трассе Тюмень— Ханты-Мансийск ограничили движение из-за аварии

07 января 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

В аварии пострадали два человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На 432-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск частично ограничили движение из-за аварии. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД Тюменской области. «Из-за ДТП частично ограничено движение на 432-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе. Движение на трассе осуществляется в реверсивном режиме. Здесь столкнулись LADA и Skoda. Предварительно, водитель LADA выехал на встречную полосу, обгоняя бензовоз. От удара с [Skoda] ее отбросило на бензовоз», — написала пресс-служба в telegram-канале. По словам представителей ведомства, в аварии ранены водитель LADA и пассажирка Skoda. На месте ДТП работают сейчас два наряда ДПС, автоинспекторы регулируют движение.

На 432-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск частично ограничили движение из-за аварии. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД Тюменской области. «Из-за ДТП частично ограничено движение на 432-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе. Движение на трассе осуществляется в реверсивном режиме. Здесь столкнулись LADA и Skoda. Предварительно, водитель LADA выехал на встречную полосу, обгоняя бензовоз. От удара с [Skoda] ее отбросило на бензовоз», — написала пресс-служба в telegram-канале. По словам представителей ведомства, в аварии ранены водитель LADA и пассажирка Skoda. На месте ДТП работают сейчас два наряда ДПС, автоинспекторы регулируют движение.