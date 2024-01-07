Кириенко исполнил желание девочки из ДНР и поздравил с Рождеством участников СВО. Фото, видео

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Сергей Кириенко на оглашении результатов конкурса президентских грантов. Москва, кириенко сергей
Сергей Кириенко подарил Софии кукольный домик Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой исполнили желание пятилетней девочки Софии из Донецка. Она получила кукольный домик. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Также Кириенко поздравил участников СВО, которые проходят лечение в ЛНР.

«Кириенко, Дед Мороз и Снегурочка вручили маленькой дончанке и ее семье подарки. <…> У пятилетней Софийки на Рождество исполнилось предновогоднее желание — она получила кукольный домик», — написал Денис Пушилин в своем telegram-канале. Он отметил, что мама Софии написала о мечте ребенка на сайте акции «Елка желаний», которая проходит по всей России.

Пушилин также выразил уважение, что семья живет в «шумном» районе Донецка. Дело в том, что Киевский район постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

После посещения ДНР Кириенко отправился в ЛНР. Там он вместе с главой республики Денисом Пасечником посетил участников спецоперации, которые проходят лечение в госпитале. Был передан новый портативный аппарат для ультразвуковой диагностики. Как отметил Пасечник в своем telegram-канале, для восстановления военных делается все необходимое. Во время визита глава ЛНР поблагодарил врачей, которые делают все, чтобы участники спецоперации быстрее восстановили здоровье.

Также Пасечник и Кириенко поздравили военных с праздником Рождества Христова. Еще они вручили им подарки, пообщались и пожелали скорейшего выздоровления.

Кириенко посетил госпиталь в ЛНР
Кириенко посетил госпиталь в ЛНР
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Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой исполнили желание пятилетней девочки Софии из Донецка. Она получила кукольный домик. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Также Кириенко поздравил участников СВО, которые проходят лечение в ЛНР. «Кириенко, Дед Мороз и Снегурочка вручили маленькой дончанке и ее семье подарки. <…> У пятилетней Софийки на Рождество исполнилось предновогоднее желание — она получила кукольный домик», — написал Денис Пушилин в своем telegram-канале. Он отметил, что мама Софии написала о мечте ребенка на сайте акции «Елка желаний», которая проходит по всей России. Пушилин также выразил уважение, что семья живет в «шумном» районе Донецка. Дело в том, что Киевский район постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. После посещения ДНР Кириенко отправился в ЛНР. Там он вместе с главой республики Денисом Пасечником посетил участников спецоперации, которые проходят лечение в госпитале. Был передан новый портативный аппарат для ультразвуковой диагностики. Как отметил Пасечник в своем telegram-канале, для восстановления военных делается все необходимое. Во время визита глава ЛНР поблагодарил врачей, которые делают все, чтобы участники спецоперации быстрее восстановили здоровье. Также Пасечник и Кириенко поздравили военных с праздником Рождества Христова. Еще они вручили им подарки, пообщались и пожелали скорейшего выздоровления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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