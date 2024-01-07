Кириенко исполнил желание девочки из ДНР и поздравил с Рождеством участников СВО. Фото, видео

07 января 2024 в 17:31 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко подарил Софии кукольный домик Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой исполнили желание пятилетней девочки Софии из Донецка. Она получила кукольный домик. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Также Кириенко поздравил участников СВО, которые проходят лечение в ЛНР. «Кириенко, Дед Мороз и Снегурочка вручили маленькой дончанке и ее семье подарки. <…> У пятилетней Софийки на Рождество исполнилось предновогоднее желание — она получила кукольный домик», — написал Денис Пушилин в своем telegram-канале . Он отметил, что мама Софии написала о мечте ребенка на сайте акции «Елка желаний», которая проходит по всей России. Пушилин также выразил уважение, что семья живет в «шумном» районе Донецка. Дело в том, что Киевский район постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. После посещения ДНР Кириенко отправился в ЛНР. Там он вместе с главой республики Денисом Пасечником посетил участников спецоперации, которые проходят лечение в госпитале. Был передан новый портативный аппарат для ультразвуковой диагностики. Как отметил Пасечник в своем telegram-канале , для восстановления военных делается все необходимое. Во время визита глава ЛНР поблагодарил врачей, которые делают все, чтобы участники спецоперации быстрее восстановили здоровье. Также Пасечник и Кириенко поздравили военных с праздником Рождества Христова. Еще они вручили им подарки, пообщались и пожелали скорейшего выздоровления. Кириенко посетил госпиталь в ЛНР Фото: telegram-канал Леонида Пасечника / https://t.me/glava_lnr_info/2006 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой исполнили желание пятилетней девочки Софии из Донецка. Она получила кукольный домик. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Также Кириенко поздравил участников СВО, которые проходят лечение в ЛНР. «Кириенко, Дед Мороз и Снегурочка вручили маленькой дончанке и ее семье подарки. <…> У пятилетней Софийки на Рождество исполнилось предновогоднее желание — она получила кукольный домик», — написал Денис Пушилин в своем telegram-канале. Он отметил, что мама Софии написала о мечте ребенка на сайте акции «Елка желаний», которая проходит по всей России. Пушилин также выразил уважение, что семья живет в «шумном» районе Донецка. Дело в том, что Киевский район постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. После посещения ДНР Кириенко отправился в ЛНР. Там он вместе с главой республики Денисом Пасечником посетил участников спецоперации, которые проходят лечение в госпитале. Был передан новый портативный аппарат для ультразвуковой диагностики. Как отметил Пасечник в своем telegram-канале, для восстановления военных делается все необходимое. Во время визита глава ЛНР поблагодарил врачей, которые делают все, чтобы участники спецоперации быстрее восстановили здоровье. Также Пасечник и Кириенко поздравили военных с праздником Рождества Христова. Еще они вручили им подарки, пообщались и пожелали скорейшего выздоровления.