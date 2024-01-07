Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой исполнили желание пятилетней девочки Софии из Донецка. Она получила кукольный домик. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Также Кириенко поздравил участников СВО, которые проходят лечение в ЛНР.
«Кириенко, Дед Мороз и Снегурочка вручили маленькой дончанке и ее семье подарки. <…> У пятилетней Софийки на Рождество исполнилось предновогоднее желание — она получила кукольный домик», — написал Денис Пушилин в своем telegram-канале. Он отметил, что мама Софии написала о мечте ребенка на сайте акции «Елка желаний», которая проходит по всей России.
Пушилин также выразил уважение, что семья живет в «шумном» районе Донецка. Дело в том, что Киевский район постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
После посещения ДНР Кириенко отправился в ЛНР. Там он вместе с главой республики Денисом Пасечником посетил участников спецоперации, которые проходят лечение в госпитале. Был передан новый портативный аппарат для ультразвуковой диагностики. Как отметил Пасечник в своем telegram-канале, для восстановления военных делается все необходимое. Во время визита глава ЛНР поблагодарил врачей, которые делают все, чтобы участники спецоперации быстрее восстановили здоровье.
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой исполнили желание пятилетней девочки Софии из Донецка. Она получила кукольный домик. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Также Кириенко поздравил участников СВО, которые проходят лечение в ЛНР. «Кириенко, Дед Мороз и Снегурочка вручили маленькой дончанке и ее семье подарки. <…> У пятилетней Софийки на Рождество исполнилось предновогоднее желание — она получила кукольный домик», — написал Денис Пушилин в своем telegram-канале. Он отметил, что мама Софии написала о мечте ребенка на сайте акции «Елка желаний», которая проходит по всей России. Пушилин также выразил уважение, что семья живет в «шумном» районе Донецка. Дело в том, что Киевский район постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. После посещения ДНР Кириенко отправился в ЛНР. Там он вместе с главой республики Денисом Пасечником посетил участников спецоперации, которые проходят лечение в госпитале. Был передан новый портативный аппарат для ультразвуковой диагностики. Как отметил Пасечник в своем telegram-канале, для восстановления военных делается все необходимое. Во время визита глава ЛНР поблагодарил врачей, которые делают все, чтобы участники спецоперации быстрее восстановили здоровье. Также Пасечник и Кириенко поздравили военных с праздником Рождества Христова. Еще они вручили им подарки, пообщались и пожелали скорейшего выздоровления.