Кириенко встретил рождество вместе с жителями ДНР

07 января 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко поздравил российских военных с Рождеством Фото: Георгий Бергал © URA.RU Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко встретил Рождество вместе с жителями ДНР. Празднование с участием Кириенко прошло вместе с верующими в одной из церквей Донецкой Народной Республики. «Праздник Рождества Христова с Сергеем Кириенко встретили с прихожанами одного из храмов Донецкой Народной Республики», — написал в своем telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. К посту он приложил несколько фотографий. Также Сергей Кириенко вместе с лидером ЛНР Леонидом Пасечником недавно посетил открытый Музей донского казачества в станице Луганской. В своем telegram-канале Пасечник отметил , что развитие культуры в Донбассе является особым приоритетом федеральных властей России. Сергей Кириенко передал коллективу данного культурного учреждения копию иконы «Богоматерь Донская». Здание музея в станице Луганской было частично разрушено в 2014 году, однако сейчас оно было полностью восстановлено благодаря содействию Государственного исторического музея и Министерства культуры России. Леонид Пасечник и Сергей Кириенко поздравили российских защитников с праздником Рождества Христова. Руководители посетили военнослужащих, находящихся на лечении в одной из луганских больниц, преподнесли им подарки, пообщались и пожелали скорейшего выздоровления. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко встретил Рождество вместе с жителями ДНР. Празднование с участием Кириенко прошло вместе с верующими в одной из церквей Донецкой Народной Республики. «Праздник Рождества Христова с Сергеем Кириенко встретили с прихожанами одного из храмов Донецкой Народной Республики», — написал в своем telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. К посту он приложил несколько фотографий. Также Сергей Кириенко вместе с лидером ЛНР Леонидом Пасечником недавно посетил открытый Музей донского казачества в станице Луганской. В своем telegram-канале Пасечник отметил, что развитие культуры в Донбассе является особым приоритетом федеральных властей России. Сергей Кириенко передал коллективу данного культурного учреждения копию иконы «Богоматерь Донская». Здание музея в станице Луганской было частично разрушено в 2014 году, однако сейчас оно было полностью восстановлено благодаря содействию Государственного исторического музея и Министерства культуры России. Леонид Пасечник и Сергей Кириенко поздравили российских защитников с праздником Рождества Христова. Руководители посетили военнослужащих, находящихся на лечении в одной из луганских больниц, преподнесли им подарки, пообщались и пожелали скорейшего выздоровления.