Кириенко встретил рождество вместе с жителями ДНР

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Семинар-совещание руководителей региональных филиалов фонда "Защитники Отечества". РАНХиГС. Москва, кириенко сергей
Сергей Кириенко поздравил российских военных с Рождеством Фото:

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко встретил Рождество вместе с жителями ДНР. Празднование с участием Кириенко прошло вместе с верующими в одной из церквей Донецкой Народной Республики.

«Праздник Рождества Христова с Сергеем Кириенко встретили с прихожанами одного из храмов Донецкой Народной Республики», — написал в своем telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. К посту он приложил несколько фотографий.

Также Сергей Кириенко вместе с лидером ЛНР Леонидом Пасечником недавно посетил открытый Музей донского казачества в станице Луганской. В своем telegram-канале Пасечник отметил, что развитие культуры в Донбассе является особым приоритетом федеральных властей России. Сергей Кириенко передал коллективу данного культурного учреждения копию иконы «Богоматерь Донская». Здание музея в станице Луганской было частично разрушено в 2014 году, однако сейчас оно было полностью восстановлено благодаря содействию Государственного исторического музея и Министерства культуры России.

Леонид Пасечник и Сергей Кириенко поздравили российских защитников с праздником Рождества Христова. Руководители посетили военнослужащих, находящихся на лечении в одной из луганских больниц, преподнесли им подарки, пообщались и пожелали скорейшего выздоровления.

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Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко встретил Рождество вместе с жителями ДНР. Празднование с участием Кириенко прошло вместе с верующими в одной из церквей Донецкой Народной Республики. «Праздник Рождества Христова с Сергеем Кириенко встретили с прихожанами одного из храмов Донецкой Народной Республики», — написал в своем telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. К посту он приложил несколько фотографий. Также Сергей Кириенко вместе с лидером ЛНР Леонидом Пасечником недавно посетил открытый Музей донского казачества в станице Луганской. В своем telegram-канале Пасечник отметил, что развитие культуры в Донбассе является особым приоритетом федеральных властей России. Сергей Кириенко передал коллективу данного культурного учреждения копию иконы «Богоматерь Донская». Здание музея в станице Луганской было частично разрушено в 2014 году, однако сейчас оно было полностью восстановлено благодаря содействию Государственного исторического музея и Министерства культуры России. Леонид Пасечник и Сергей Кириенко поздравили российских защитников с праздником Рождества Христова. Руководители посетили военнослужащих, находящихся на лечении в одной из луганских больниц, преподнесли им подарки, пообщались и пожелали скорейшего выздоровления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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