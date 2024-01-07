На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск опрокинулась машина с ребенком. Фото

07 января 2024 в 19:03 Размер текста - 17 +

После аварии госпитализировали мать и ее дочку (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск опрокинулся автомобиль с ребенком внутри. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «Автомобиль Mitsubishi опрокинулся сегодня в кювет на 52-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Автомобилем управляла 33-летняя женщина-водитель. Она и ее 11-летняя дочь получили травмы, они госпитализированы», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Обстоятельства аварии сейчас выясняются. Пресс-служба УГИБДД по Тюменской области предупреждала водителей о том, что на трассе ухудшилась обстановка из-за снегопада и сильного ветра. Людей попросили быть аккуратнее за рулем. Фото: УГИБДД по Тюменской области, telegram-канал, https://t.me/gibdd72/11269

На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск опрокинулся автомобиль с ребенком внутри. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «Автомобиль Mitsubishi опрокинулся сегодня в кювет на 52-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Автомобилем управляла 33-летняя женщина-водитель. Она и ее 11-летняя дочь получили травмы, они госпитализированы», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Обстоятельства аварии сейчас выясняются. Пресс-служба УГИБДД по Тюменской области предупреждала водителей о том, что на трассе ухудшилась обстановка из-за снегопада и сильного ветра. Людей попросили быть аккуратнее за рулем.