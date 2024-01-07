На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск опрокинулась машина с ребенком. Фото

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Город. Курган, бсмп, медицина, больница, фельдшер, машина скорой помощи, госпитализация, скорая помощь
После аварии госпитализировали мать и ее дочку (фото из архива) Фото:

На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск опрокинулся автомобиль с ребенком внутри. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

«Автомобиль Mitsubishi опрокинулся сегодня в кювет на 52-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Автомобилем управляла 33-летняя женщина-водитель. Она и ее 11-летняя дочь получили травмы, они госпитализированы», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Обстоятельства аварии сейчас выясняются.

Пресс-служба УГИБДД по Тюменской области предупреждала водителей о том, что на трассе ухудшилась обстановка из-за снегопада и сильного ветра. Людей попросили быть аккуратнее за рулем.

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На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск опрокинулся автомобиль с ребенком внутри. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «Автомобиль Mitsubishi опрокинулся сегодня в кювет на 52-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Автомобилем управляла 33-летняя женщина-водитель. Она и ее 11-летняя дочь получили травмы, они госпитализированы», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Обстоятельства аварии сейчас выясняются. Пресс-служба УГИБДД по Тюменской области предупреждала водителей о том, что на трассе ухудшилась обстановка из-за снегопада и сильного ветра. Людей попросили быть аккуратнее за рулем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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