На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск опрокинулся автомобиль с ребенком внутри. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.
«Автомобиль Mitsubishi опрокинулся сегодня в кювет на 52-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Автомобилем управляла 33-летняя женщина-водитель. Она и ее 11-летняя дочь получили травмы, они госпитализированы», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Обстоятельства аварии сейчас выясняются.
Пресс-служба УГИБДД по Тюменской области предупреждала водителей о том, что на трассе ухудшилась обстановка из-за снегопада и сильного ветра. Людей попросили быть аккуратнее за рулем.
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