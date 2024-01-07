СК проводит обыски в организации, которая обслуживает котельную в Подольске. Видео

07 января 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

После прорыва теплотрасс СК открыл уголовное дело Фото: Владимир Андреев © URA.RU Следователи и криминалисты проводят обыски в организации, которая обслуживает котельную в подмосковном Подольске. Ранее в городе произошел порыв теплотрассы, из-за чего сотни домов остались без отопления. Об этом сообщает Следственный комитет. «В Подольске следователи и криминалисты подмосковного СК проводят обыски в организации, обслуживающей котельную. Там произошел прорыв теплотрасс, в результате которого местные жители остались без теплоснабжения и горячей воды», — сообщает ГСУ СК России по Московской области в своем telegram-канале . Новость по теме Что известно об аварии в Подольске, где 150 тысяч человек остались без тепла в морозы Ранее в Подольске 150 тысяч жителей остались без тепла. Как сообщал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, коммунальные службы пытались скрыть масштабы аварии от властей. Подробнее об этом — в материале URA.RU. СК уже открыл уголовное дело в отношении сотрудников котельной в Подольске из-за неправильной эксплуатации оборудования. «Национальная служба новостей» сообщает, что без тепла остались не только жилые дома, но и медицинские, учебные и дошкольные учреждения. На данный момент в Подольске работает второй котел, сообщает RT.

Следователи и криминалисты проводят обыски в организации, которая обслуживает котельную в подмосковном Подольске. Ранее в городе произошел порыв теплотрассы, из-за чего сотни домов остались без отопления. Об этом сообщает Следственный комитет. «В Подольске следователи и криминалисты подмосковного СК проводят обыски в организации, обслуживающей котельную. Там произошел прорыв теплотрасс, в результате которого местные жители остались без теплоснабжения и горячей воды», — сообщает ГСУ СК России по Московской области в своем telegram-канале. Ранее в Подольске 150 тысяч жителей остались без тепла. Как сообщал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, коммунальные службы пытались скрыть масштабы аварии от властей. Подробнее об этом — в материале URA.RU. СК уже открыл уголовное дело в отношении сотрудников котельной в Подольске из-за неправильной эксплуатации оборудования. «Национальная служба новостей» сообщает, что без тепла остались не только жилые дома, но и медицинские, учебные и дошкольные учреждения. На данный момент в Подольске работает второй котел, сообщает RT.