СК проводит обыски в организации, которая обслуживает котельную в Подольске. Видео

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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, введенский владычный монастырь
После прорыва теплотрасс СК открыл уголовное дело Фото:

Следователи и криминалисты проводят обыски в организации, которая обслуживает котельную в подмосковном Подольске. Ранее в городе произошел порыв теплотрассы, из-за чего сотни домов остались без отопления. Об этом сообщает Следственный комитет.

«В Подольске следователи и криминалисты подмосковного СК проводят обыски в организации, обслуживающей котельную. Там произошел прорыв теплотрасс, в результате которого местные жители остались без теплоснабжения и горячей воды», — сообщает ГСУ СК России по Московской области в своем telegram-канале.

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Что известно об аварии в Подольске, где 150 тысяч человек остались без тепла в морозы

Ранее в Подольске 150 тысяч жителей остались без тепла. Как сообщал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, коммунальные службы пытались скрыть масштабы аварии от властей. Подробнее об этом — в материале URA.RU.

СК уже открыл уголовное дело в отношении сотрудников котельной в Подольске из-за неправильной эксплуатации оборудования. «Национальная служба новостей» сообщает, что без тепла остались не только жилые дома, но и медицинские, учебные и дошкольные учреждения. На данный момент в Подольске работает второй котел, сообщает RT.

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Следователи и криминалисты проводят обыски в организации, которая обслуживает котельную в подмосковном Подольске. Ранее в городе произошел порыв теплотрассы, из-за чего сотни домов остались без отопления. Об этом сообщает Следственный комитет. «В Подольске следователи и криминалисты подмосковного СК проводят обыски в организации, обслуживающей котельную. Там произошел прорыв теплотрасс, в результате которого местные жители остались без теплоснабжения и горячей воды», — сообщает ГСУ СК России по Московской области в своем telegram-канале. Ранее в Подольске 150 тысяч жителей остались без тепла. Как сообщал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, коммунальные службы пытались скрыть масштабы аварии от властей. Подробнее об этом — в материале URA.RU. СК уже открыл уголовное дело в отношении сотрудников котельной в Подольске из-за неправильной эксплуатации оборудования. «Национальная служба новостей» сообщает, что без тепла остались не только жилые дома, но и медицинские, учебные и дошкольные учреждения. На данный момент в Подольске работает второй котел, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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