Европа должна готовиться к затяжному конфликту с Россией. Он продлится до тех пор, пока страна не перестанет нарушать некоторые положения. Об этом сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем.
«Мы должны готовиться к долгосрочной конфронтации, которая продлится до тех пор, пока Россия будет нарушать Устав ООН и порядок европейской безопасности», — передает Dagens Nyheter слова Биллстрема. Он добавил, что поддержка Киева со стороны Швеции сохранится.
Кроме того, Биллстрем подчеркнул, что будет рад приветствовать Украину в качестве члена Евросоюза. По словам министра, ВСУ «борются за европейские ценности и свободы».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страна не нарушает Устав ООН, все действия выполняются в соответствии с этим документом. По словам Путина, в рамках Устава необходимо взаимоуважение между странами. Он также отметил недопущение двойных стандартов.
Европа должна готовиться к затяжному конфликту с Россией. Он продлится до тех пор, пока страна не перестанет нарушать некоторые положения. Об этом сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем. «Мы должны готовиться к долгосрочной конфронтации, которая продлится до тех пор, пока Россия будет нарушать Устав ООН и порядок европейской безопасности», — передает Dagens Nyheter слова Биллстрема. Он добавил, что поддержка Киева со стороны Швеции сохранится. Кроме того, Биллстрем подчеркнул, что будет рад приветствовать Украину в качестве члена Евросоюза. По словам министра, ВСУ «борются за европейские ценности и свободы». Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страна не нарушает Устав ООН, все действия выполняются в соответствии с этим документом. По словам Путина, в рамках Устава необходимо взаимоуважение между странами. Он также отметил недопущение двойных стандартов.