Глава МИД Швеции призвал готовиться к затяжному конфликту с Россией

07 января 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

Биллстрем заявил, что Швеция продолжит поддерживать Киев на протяжении конфликта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Европа должна готовиться к затяжному конфликту с Россией. Он продлится до тех пор, пока страна не перестанет нарушать некоторые положения. Об этом сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем. «Мы должны готовиться к долгосрочной конфронтации, которая продлится до тех пор, пока Россия будет нарушать Устав ООН и порядок европейской безопасности», — передает Dagens Nyheter слова Биллстрема. Он добавил, что поддержка Киева со стороны Швеции сохранится. Кроме того, Биллстрем подчеркнул, что будет рад приветствовать Украину в качестве члена Евросоюза. По словам министра, ВСУ «борются за европейские ценности и свободы». Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страна не нарушает Устав ООН, все действия выполняются в соответствии с этим документом. По словам Путина, в рамках Устава необходимо взаимоуважение между странами. Он также отметил недопущение двойных стандартов.

Европа должна готовиться к затяжному конфликту с Россией. Он продлится до тех пор, пока страна не перестанет нарушать некоторые положения. Об этом сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем. «Мы должны готовиться к долгосрочной конфронтации, которая продлится до тех пор, пока Россия будет нарушать Устав ООН и порядок европейской безопасности», — передает Dagens Nyheter слова Биллстрема. Он добавил, что поддержка Киева со стороны Швеции сохранится. Кроме того, Биллстрем подчеркнул, что будет рад приветствовать Украину в качестве члена Евросоюза. По словам министра, ВСУ «борются за европейские ценности и свободы». Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страна не нарушает Устав ООН, все действия выполняются в соответствии с этим документом. По словам Путина, в рамках Устава необходимо взаимоуважение между странами. Он также отметил недопущение двойных стандартов.