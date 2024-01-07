Глава МИД Швеции призвал готовиться к затяжному конфликту с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Стокгольма. Швеция.ЛГБТ, стокгольм, церковь риддархольмена
Биллстрем заявил, что Швеция продолжит поддерживать Киев на протяжении конфликта Фото:

Европа должна готовиться к затяжному конфликту с Россией. Он продлится до тех пор, пока страна не перестанет нарушать некоторые положения. Об этом сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем.

«Мы должны готовиться к долгосрочной конфронтации, которая продлится до тех пор, пока Россия будет нарушать Устав ООН и порядок европейской безопасности», — передает Dagens Nyheter слова Биллстрема. Он добавил, что поддержка Киева со стороны Швеции сохранится.

Кроме того, Биллстрем подчеркнул, что будет рад приветствовать Украину в качестве члена Евросоюза. По словам министра, ВСУ «борются за европейские ценности и свободы».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страна не нарушает Устав ООН, все действия выполняются в соответствии с этим документом. По словам Путина, в рамках Устава необходимо взаимоуважение между странами. Он также отметил недопущение двойных стандартов.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Европа должна готовиться к затяжному конфликту с Россией. Он продлится до тех пор, пока страна не перестанет нарушать некоторые положения. Об этом сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем. «Мы должны готовиться к долгосрочной конфронтации, которая продлится до тех пор, пока Россия будет нарушать Устав ООН и порядок европейской безопасности», — передает Dagens Nyheter слова Биллстрема. Он добавил, что поддержка Киева со стороны Швеции сохранится. Кроме того, Биллстрем подчеркнул, что будет рад приветствовать Украину в качестве члена Евросоюза. По словам министра, ВСУ «борются за европейские ценности и свободы». Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страна не нарушает Устав ООН, все действия выполняются в соответствии с этим документом. По словам Путина, в рамках Устава необходимо взаимоуважение между странами. Он также отметил недопущение двойных стандартов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...