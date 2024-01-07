ВСУ не собираются идти на Москву. Это связано с тем, что киевский режим скоро потерпит поражение, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Украинские войска точно не собираются идти на Москву, поскольку киевский режим довольно скоро проиграет», — пишет Полянский в соцсети X (бывший Twitter). Он добавил, что если судить по украинскому кризису, то России угрожает НАТО. Альянс фактически ведет боевые действия в Киеве через своих прокси. По словам первого заместителя, это является вершиной долгосрочной стратегии Соединенных Штатов по разгрому РФ.
Полянский отметил, что после поражения Украины мир изменится. В случае, если США и альянс не сделают выводов, это приведет к самой большой ошибке Запада.
Ранее Полянский предрек крах Киеву из-за планов Штатов, предусматривающих отказ от помощи Украине из-за скорого падения киевского режима. По его словам, в результате США столкнулись не только с возросшими стратегическими рисками, но и с моральным банкротством.
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