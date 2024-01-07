07 января 2024

Полянский раскрыл планы Запада по развалу России

Полянский: ВСУ не будут наступать на Москву
© Служба новостей «URA.RU»
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, офицер, приветствие, честь, шеврон, всу
По словам Полянского, киевский режим скоро потерпит поражение Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ не собираются идти на Москву. Это связано с тем, что киевский режим скоро потерпит поражение, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Украинские войска точно не собираются идти на Москву, поскольку киевский режим довольно скоро проиграет», — пишет Полянский в соцсети X (бывший Twitter). Он добавил, что если судить по украинскому кризису, то России угрожает НАТО. Альянс фактически ведет боевые действия в Киеве через своих прокси. По словам первого заместителя, это является вершиной долгосрочной стратегии Соединенных Штатов по разгрому РФ.

Полянский отметил, что после поражения Украины мир изменится. В случае, если США и альянс не сделают выводов, это приведет к самой большой ошибке Запада.

Ранее Полянский предрек крах Киеву из-за планов Штатов, предусматривающих отказ от помощи Украине из-за скорого падения киевского режима. По его словам, в результате США столкнулись не только с возросшими стратегическими рисками, но и с моральным банкротством.

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ВСУ не собираются идти на Москву. Это связано с тем, что киевский режим скоро потерпит поражение, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Украинские войска точно не собираются идти на Москву, поскольку киевский режим довольно скоро проиграет», — пишет Полянский в соцсети X (бывший Twitter). Он добавил, что если судить по украинскому кризису, то России угрожает НАТО. Альянс фактически ведет боевые действия в Киеве через своих прокси. По словам первого заместителя, это является вершиной долгосрочной стратегии Соединенных Штатов по разгрому РФ. Полянский отметил, что после поражения Украины мир изменится. В случае, если США и альянс не сделают выводов, это приведет к самой большой ошибке Запада. Ранее Полянский предрек крах Киеву из-за планов Штатов, предусматривающих отказ от помощи Украине из-за скорого падения киевского режима. По его словам, в результате США столкнулись не только с возросшими стратегическими рисками, но и с моральным банкротством.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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