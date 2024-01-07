07 января 2024

Саудовская Аравия снизила цены на нефть во всем мире

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Саудовская Аравия снизила цены для Азии на поставки нефти на два доллара за баррель Фото:

Государственная компания Saudi Aramco Саудовской Аравии снизила во всем мире цены на поставки нефти марки Arab Light в феврале. В частности, для Азии цены были снижены на два доллара за баррель. Об этом сообщает Bloomberg.

«Для поставок в Азию цены были снижены на 1,5—2 доллара за баррель. Помимо этого, цены были снижены для северо-западной Европы, Средиземноморья и Северной Америки», — пишет газета. Отмечается, что обычно в период февраля и марта наблюдается снижение потребления нефти. Это связано с закрытием нефтеперерабатывающих заводов для проведения плановых технических работ.

Также решение снизить цены принято на фоне риска профицита предложения. Причина состоит в том, что в США были увеличены поставки нефти.

Ранее первый замглавы Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявил, что расширение палестино-израильского конфликта может привести к резкому росту цен на нефть. Это повлияет на общую инфляцию в условиях, когда темпы роста цен остаются высокими.

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Государственная компания Saudi Aramco Саудовской Аравии снизила во всем мире цены на поставки нефти марки Arab Light в феврале. В частности, для Азии цены были снижены на два доллара за баррель. Об этом сообщает Bloomberg. «Для поставок в Азию цены были снижены на 1,5—2 доллара за баррель. Помимо этого, цены были снижены для северо-западной Европы, Средиземноморья и Северной Америки», — пишет газета. Отмечается, что обычно в период февраля и марта наблюдается снижение потребления нефти. Это связано с закрытием нефтеперерабатывающих заводов для проведения плановых технических работ. Также решение снизить цены принято на фоне риска профицита предложения. Причина состоит в том, что в США были увеличены поставки нефти. Ранее первый замглавы Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявил, что расширение палестино-израильского конфликта может привести к резкому росту цен на нефть. Это повлияет на общую инфляцию в условиях, когда темпы роста цен остаются высокими.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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