США выступили против переселения палестинцев за пределы Газы

США выступили против призывов к переселению палестинцев за пределы сектора Газа от некоторых израильских министров. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы отвергаем заявления некоторых израильских министров и законодателей, призывающих к переселению палестинцев за пределы Газы», — сказал Блинкен. Заявление было сделано на совместной пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, которая шла на youtube-канале Госдепартамента США.
Госсекретарь добавил, что палестинские граждане должны вернуться домой, когда условия начнут позволять их перемещение. Он заявил, что палестинцев нельзя заставлять покинуть сектор Газа.
Израиль расширяет военные действия в секторе Газа ради полного уничтожения ХАМАС. Премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху считает, что подобные действия помогут вернуть заложников, а также являются гарантированным путем к победе.
США выступили против призывов к переселению палестинцев за пределы сектора Газа от некоторых израильских министров. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мы отвергаем заявления некоторых израильских министров и законодателей, призывающих к переселению палестинцев за пределы Газы», — сказал Блинкен. Заявление было сделано на совместной пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, которая шла на youtube-канале Госдепартамента США. Госсекретарь добавил, что палестинские граждане должны вернуться домой, когда условия начнут позволять их перемещение. Он заявил, что палестинцев нельзя заставлять покинуть сектор Газа. Израиль расширяет военные действия в секторе Газа ради полного уничтожения ХАМАС. Премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху считает, что подобные действия помогут вернуть заложников, а также являются гарантированным путем к победе.