США выступили против переселения палестинцев за пределы Газы

07 января 2024 в 23:31 Размер текста - 17 +

Блинкен сказал, что США против переселения палестинцев за пределы Газы Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа США выступили против призывов к переселению палестинцев за пределы сектора Газа от некоторых израильских министров. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мы отвергаем заявления некоторых израильских министров и законодателей, призывающих к переселению палестинцев за пределы Газы», — сказал Блинкен. Заявление было сделано на совместной пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, которая шла на youtube-канале Госдепартамента США. Госсекретарь добавил, что палестинские граждане должны вернуться домой, когда условия начнут позволять их перемещение. Он заявил, что палестинцев нельзя заставлять покинуть сектор Газа. Израиль расширяет военные действия в секторе Газа ради полного уничтожения ХАМАС. Премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху считает, что подобные действия помогут вернуть заложников, а также являются гарантированным путем к победе.

США выступили против призывов к переселению палестинцев за пределы сектора Газа от некоторых израильских министров. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мы отвергаем заявления некоторых израильских министров и законодателей, призывающих к переселению палестинцев за пределы Газы», — сказал Блинкен. Заявление было сделано на совместной пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, которая шла на youtube-канале Госдепартамента США. Госсекретарь добавил, что палестинские граждане должны вернуться домой, когда условия начнут позволять их перемещение. Он заявил, что палестинцев нельзя заставлять покинуть сектор Газа. Израиль расширяет военные действия в секторе Газа ради полного уничтожения ХАМАС. Премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху считает, что подобные действия помогут вернуть заложников, а также являются гарантированным путем к победе.