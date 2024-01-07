07 января 2024

США выступили против переселения палестинцев за пределы Газы

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен,  stock
Блинкен сказал, что США против переселения палестинцев за пределы Газы Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

США выступили против призывов к переселению палестинцев за пределы сектора Газа от некоторых израильских министров. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы отвергаем заявления некоторых израильских министров и законодателей, призывающих к переселению палестинцев за пределы Газы», — сказал Блинкен. Заявление было сделано на совместной пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, которая шла на youtube-канале Госдепартамента США.

Госсекретарь добавил, что палестинские граждане должны вернуться домой, когда условия начнут позволять их перемещение. Он заявил, что палестинцев нельзя заставлять покинуть сектор Газа.

Израиль расширяет военные действия в секторе Газа ради полного уничтожения ХАМАС. Премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху считает, что подобные действия помогут вернуть заложников, а также являются гарантированным путем к победе.

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США выступили против призывов к переселению палестинцев за пределы сектора Газа от некоторых израильских министров. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мы отвергаем заявления некоторых израильских министров и законодателей, призывающих к переселению палестинцев за пределы Газы», — сказал Блинкен. Заявление было сделано на совместной пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, которая шла на youtube-канале Госдепартамента США. Госсекретарь добавил, что палестинские граждане должны вернуться домой, когда условия начнут позволять их перемещение. Он заявил, что палестинцев нельзя заставлять покинуть сектор Газа. Израиль расширяет военные действия в секторе Газа ради полного уничтожения ХАМАС. Премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху считает, что подобные действия помогут вернуть заложников, а также являются гарантированным путем к победе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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