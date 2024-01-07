Бастрыкин заинтересовался иностранцами, напавшими на челябинца

08 января 2024 в 03:17 Размер текста - 17 +

Бастрыкин требует доклад о массовой драке с участием иностранцев в Челябинске Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал доклад о массовой драке с участием приезжих из республики Казахстан. В массовой потасовке серьезно пострадал 20-летний житель Челябинска, сообщает пресс-служба ведомства. «Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту избиения жителя Челябинска. В ходе конфликта с группой приезжих из республики Казахстан 20-летний челябинец подвергся избиению одним из них», — сообщает пресс-служба СКР в своем telegram-канале. Пострадавший был госпитализирован в больницу с многочисленными травмами. В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области проводится проверка по части первой статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Уголовное дело по факту драки по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») возбуждено также территориальными органами МВД России. Участники драки установлены и задержаны. Бастрыкин поручил руководству регионального СУ СК доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Массовая драка между приезжими из Казахстана и 20-летним жителем Челябинска произошла 5 января в одном из дворов по улице Горького. Молодые люди дрались один на один, решив продемонстрировать свою силу. Группа приезжих из Казахстана может быть причастна и к другим преступлениям, сообщали URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области. В этот же вечер они совершали грабеж и кражу имущества у случайных прохожих в Тракторозаводском районе Челябинска, рассказывали в пресс-службе полицейского главка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал доклад о массовой драке с участием приезжих из республики Казахстан. В массовой потасовке серьезно пострадал 20-летний житель Челябинска, сообщает пресс-служба ведомства. «Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту избиения жителя Челябинска. В ходе конфликта с группой приезжих из республики Казахстан 20-летний челябинец подвергся избиению одним из них», — сообщает пресс-служба СКР в своем telegram-канале. Пострадавший был госпитализирован в больницу с многочисленными травмами. В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области проводится проверка по части первой статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Уголовное дело по факту драки по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») возбуждено также территориальными органами МВД России. Участники драки установлены и задержаны. Бастрыкин поручил руководству регионального СУ СК доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Массовая драка между приезжими из Казахстана и 20-летним жителем Челябинска произошла 5 января в одном из дворов по улице Горького. Молодые люди дрались один на один, решив продемонстрировать свою силу. Группа приезжих из Казахстана может быть причастна и к другим преступлениям, сообщали URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области. В этот же вечер они совершали грабеж и кражу имущества у случайных прохожих в Тракторозаводском районе Челябинска, рассказывали в пресс-службе полицейского главка.