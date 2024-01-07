Welt сообщила, когда ВСУ начнут новое наступление

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершат еще одну попытку наступления после получения от Норвегии истребителей F-16. Об этом сообщило немецкое издание Welt.
«Украина может перейти в наступление в ближайшие месяцы после получения истребителей F-16 от Норвегии. Вероятнее всего, целью ВСУ будет Крым», —
Норвегия одобрила прямую продажу своего оружия на Украину, тем самым отступив от своего правила — не поставлять вооружение в страны, где идут военные конфликты. Изменение политики вступило в силу с 1 января 2024 года. Ранее, спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что пребывание F-16 на фронте является нецелесообразным. Он сказал, что этот вид оружия «вряд ли поможет в борьбе с российскими баллистическими ракетами».
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