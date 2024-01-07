Welt сообщила, когда ВСУ начнут новое наступление

Welt: Украина пойдет в новое наступление после получения самолетов F-16

08 января 2024 в 03:58 Размер текста - 17 +

После получения F-16 ВСУ пойдут в новое наступление, пишет Welt Фото: Staff Sgt. Tory Cusimano / U.S. Department of Defense Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершат еще одну попытку наступления после получения от Норвегии истребителей F-16. Об этом сообщило немецкое издание Welt. «Украина может перейти в наступление в ближайшие месяцы после получения истребителей F-16 от Норвегии. Вероятнее всего, целью ВСУ будет Крым», — пишет издание. Норвегия одобрила прямую продажу своего оружия на Украину, тем самым отступив от своего правила — не поставлять вооружение в страны, где идут военные конфликты. Изменение политики вступило в силу с 1 января 2024 года. Ранее, спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что пребывание F-16 на фронте является нецелесообразным. Он сказал, что этот вид оружия «вряд ли поможет в борьбе с российскими баллистическими ракетами».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершат еще одну попытку наступления после получения от Норвегии истребителей F-16. Об этом сообщило немецкое издание Welt. «Украина может перейти в наступление в ближайшие месяцы после получения истребителей F-16 от Норвегии. Вероятнее всего, целью ВСУ будет Крым», — пишет издание. Норвегия одобрила прямую продажу своего оружия на Украину, тем самым отступив от своего правила — не поставлять вооружение в страны, где идут военные конфликты. Изменение политики вступило в силу с 1 января 2024 года. Ранее, спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что пребывание F-16 на фронте является нецелесообразным. Он сказал, что этот вид оружия «вряд ли поможет в борьбе с российскими баллистическими ракетами».