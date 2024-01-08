Глава МИД Украины заявил о беспомощности Киева

Глава МИД Украины Кулеба: у Киева нет плана «Б»
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Зеленский и компания. stock, Кулеба Дмитрий
Украина должна надеяться на успешное выполнение плана «А», заявил Дмитрий Кулеба Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киев не располагает запасным планом на случай, если финансовая помощь от Евросоюза перестанет поступать. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«У нас нет плана „Б“ на случай, если средства от ЕС не поступят», — передает слова Кулебы газета Pais. Он подчеркнул, что основной упор должен быть сделан на удачное выполнение плана «А» в случае негативного развития событий украинское министерство финансов должно будет проявить мастерство управления. В то же время Кулеба утверждает, что Украина намерена получить замороженные российские активы, которые составляют более 80% от общих потребностей страны в восстановлении.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о криминализации товарной контрабанды, чтобы выполнить требование Европейского Союза. Это было необходимо для получения макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиардов евро, которую Киев получил от Еврокомиссии 21 декабря.

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Киев не располагает запасным планом на случай, если финансовая помощь от Евросоюза перестанет поступать. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «У нас нет плана „Б“ на случай, если средства от ЕС не поступят», — передает слова Кулебы газета Pais. Он подчеркнул, что основной упор должен быть сделан на удачное выполнение плана «А» в случае негативного развития событий украинское министерство финансов должно будет проявить мастерство управления. В то же время Кулеба утверждает, что Украина намерена получить замороженные российские активы, которые составляют более 80% от общих потребностей страны в восстановлении. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о криминализации товарной контрабанды, чтобы выполнить требование Европейского Союза. Это было необходимо для получения макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиардов евро, которую Киев получил от Еврокомиссии 21 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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