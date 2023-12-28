Зеленский выполнил задание ЕС ради 1,5 млрд евро

На Украине вернули уголовную ответственность за контрабанду по просьбе ЕС

ЕС выделил Украине 1,5 млрд евро под условием принятия закона о криминализации контрабанды Фото: Официальный сайт Европарламента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о криминализации товарной контрабанды, который был одним из требований Европейского Союза (ЕС) для предоставления Киеву макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.

«Принятие законопроекта о криминализации контрабанды было одним из условий ЕС для выделения Украине макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро», — сказано в материале. Отмечается, что эту помощь от Еврокомиссии Киев получил 21 декабря.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что Украина потратила выделенные ЕС средства на неизвестные цели, передает телеканал 360. Также он отметил, что США и Евросоюз признают факт того, что значительную часть помощи разворовывают.