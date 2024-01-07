Курганский госпиталь начнет принимать пациентов по субботам платно. Фото

08 января 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Врачи госпиталя для ветеранов войн будут принимать пациентов платно по субботам (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Курганский областной госпиталь для ветеранов войн с 13 января 2024 года будет работать по субботам. Однако в выходной день специалисты будут принимать пациентов только на внебюджетной основе (платно), сообщил начальник госпиталя Владимир Семенов. «Стараемся быть ближе к людям (клиентоориентированность-пациентоцентричность). Начинаем планово и платно работать по субботам с 13 января. Многим некогда ждать, многим удобно в выходные. Для них. Для всех. Продолжаем кропотливую работу», — написал Семенов на своей странице во «ВКонтакте». Руководитель госпиталя уточнил, что планируется начать работу по субботам в тестовом режиме. Прием будет только на внебюджетной (платной) основе с 9:00 до 13:00 часов. Вести приемы будут офтальмолог, кардиолог, стоматолог-хирург и стоматолог-терапевт по предварительной записи. URA.RU писало, что в Курганском областном госпитале для ветеранов войн получают помощь участники СВО. Врачи оказывают консультативную и диагностическую помощь, направляют в стационар либо в другие специализированные медицинские учреждения. Глава департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев ранее предлагал врачам принимать платно пациентов в государственных больницах, чтобы избежать работы по совместительству в платных клиниках. Также он поставил задачу на 2024 год — сделать медицину пациентоцентричной и эффективной. Фото: Курганский областной госпиталь для ветеранов войн Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганский областной госпиталь для ветеранов войн с 13 января 2024 года будет работать по субботам. Однако в выходной день специалисты будут принимать пациентов только на внебюджетной основе (платно), сообщил начальник госпиталя Владимир Семенов. «Стараемся быть ближе к людям (клиентоориентированность-пациентоцентричность). Начинаем планово и платно работать по субботам с 13 января. Многим некогда ждать, многим удобно в выходные. Для них. Для всех. Продолжаем кропотливую работу», — написал Семенов на своей странице во «ВКонтакте». Руководитель госпиталя уточнил, что планируется начать работу по субботам в тестовом режиме. Прием будет только на внебюджетной (платной) основе с 9:00 до 13:00 часов. Вести приемы будут офтальмолог, кардиолог, стоматолог-хирург и стоматолог-терапевт по предварительной записи. URA.RU писало, что в Курганском областном госпитале для ветеранов войн получают помощь участники СВО. Врачи оказывают консультативную и диагностическую помощь, направляют в стационар либо в другие специализированные медицинские учреждения. Глава департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев ранее предлагал врачам принимать платно пациентов в государственных больницах, чтобы избежать работы по совместительству в платных клиниках. Также он поставил задачу на 2024 год — сделать медицину пациентоцентричной и эффективной.