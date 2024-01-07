07 января 2024
06 января 2024

Курганский госпиталь начнет принимать пациентов по субботам платно. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Врачи, больница. Тюмень, поликлиника, врач, больница, доктор, прием врача
Врачи госпиталя для ветеранов войн будут принимать пациентов платно по субботам (фото из архива) Фото:

Курганский областной госпиталь для ветеранов войн с 13 января 2024 года будет работать по субботам. Однако в выходной день специалисты будут принимать пациентов только на внебюджетной основе (платно), сообщил начальник госпиталя Владимир Семенов.

«Стараемся быть ближе к людям (клиентоориентированность-пациентоцентричность). Начинаем планово и платно работать по субботам с 13 января. Многим некогда ждать, многим удобно в выходные. Для них. Для всех. Продолжаем кропотливую работу», — написал Семенов на своей странице во «ВКонтакте».

Руководитель госпиталя уточнил, что планируется начать работу по субботам в тестовом режиме. Прием будет только на внебюджетной (платной) основе с 9:00 до 13:00 часов. Вести приемы будут офтальмолог, кардиолог, стоматолог-хирург и стоматолог-терапевт по предварительной записи.

URA.RU писало, что в Курганском областном госпитале для ветеранов войн получают помощь участники СВО. Врачи оказывают консультативную и диагностическую помощь, направляют в стационар либо в другие специализированные медицинские учреждения. Глава департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев ранее предлагал врачам принимать платно пациентов в государственных больницах, чтобы избежать работы по совместительству в платных клиниках. Также он поставил задачу на 2024 год — сделать медицину пациентоцентричной и эффективной.

Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганский областной госпиталь для ветеранов войн с 13 января 2024 года будет работать по субботам. Однако в выходной день специалисты будут принимать пациентов только на внебюджетной основе (платно), сообщил начальник госпиталя Владимир Семенов. «Стараемся быть ближе к людям (клиентоориентированность-пациентоцентричность). Начинаем планово и платно работать по субботам с 13 января. Многим некогда ждать, многим удобно в выходные. Для них. Для всех. Продолжаем кропотливую работу», — написал Семенов на своей странице во «ВКонтакте». Руководитель госпиталя уточнил, что планируется начать работу по субботам в тестовом режиме. Прием будет только на внебюджетной (платной) основе с 9:00 до 13:00 часов. Вести приемы будут офтальмолог, кардиолог, стоматолог-хирург и стоматолог-терапевт по предварительной записи. URA.RU писало, что в Курганском областном госпитале для ветеранов войн получают помощь участники СВО. Врачи оказывают консультативную и диагностическую помощь, направляют в стационар либо в другие специализированные медицинские учреждения. Глава департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев ранее предлагал врачам принимать платно пациентов в государственных больницах, чтобы избежать работы по совместительству в платных клиниках. Также он поставил задачу на 2024 год — сделать медицину пациентоцентричной и эффективной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...