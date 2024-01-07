Суд отправил под арест трех жителей Казахстана, нападавших на челябинцев

Иностранцы совершили серию нападений на челябинцев Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Суд отправил под арест на два месяца трех жителей Казахстана, которые нападали на челябинцев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска поддержала ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении трех иностранных граждан 2002, 2003 и 2004 годов рождения, обвиняемых по п. п. „а“, „г“ ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж). С учетом позиции прокуратуры суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 7 марта 2024 года», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что по версии следствия, 5 января в период с 20:00 по 20:20 часов у дома №59 по улице Горького обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, избили прохожего и открыто похитили сотовый телефон стоимостью 15 тысяч рублей. В тот же день в период с 21:00 по 21:10 часов между домами 106 и 108 по улице Артиллерийской они напали на другого прохожего, нанеся удар в лицо и похитив из кармана у лежащего на земле потерпевшего визитницу с банковской картой и деньгами в сумме 300 рублей.

Кроме того, молодые люди были участниками массовой драки, которая произошла на улице Горького 5 января в Челябинске. В потасовке серьезно пострадал 20-летний челябинец. Начата проверка по части первой статьи 213 УК РФ («Хулиганство»), возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Участники драки оперативно установлены и задержаны правоохранительными органами. Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки данного инцидента.