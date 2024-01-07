07 января 2024

Стали известны подробности взрыва на жд-путях под Нижним Тагилом

Взрывчатка, сработавшая на жд-путях в Нижнем Тагиле, была прикреплена к цистерне
© Служба новостей «URA.RU»
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Таганский ряд. Екатеринбург, цистерны, перевозка грузов, железная дорога
Взрыв произошел недалеко от станции Сан-Донато Фото:
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В Нижнем Тагиле произошел взрыв на железнодорожных путях

Взрывчатка, сработавшая недалеко от станции Сан-Донато под Нижним Тагилом (Свердловская область), была прикреплена к цистерне грузового поезда. Эту информацию URA.RU подтвердил осведомленный источник.

«Взрывчатка была закреплена на одной из цистерн, которая вышла с нефтебазы у станции Сан-Донато утром. Территория оцеплена, на месте работает следственная группа», — поделился собеседник.

При этом в антитеррористической комиссии по Свердловской области не подтверждают информацию о том, что на железнодорожных путях под Нижним Тагилом произошел взрыв, и называют случившееся «хлопком». «По данным оперативных служб, около 16:30 (местн) на жд-путях вблизи станции Сан-Донато произошел хлопок. На место прибыли представители оперативных служб», — сообщили в ведомстве. Никто из людей не пострадал, также цела инфраструктура железной дороги.

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Взрывчатка, сработавшая недалеко от станции Сан-Донато под Нижним Тагилом (Свердловская область), была прикреплена к цистерне грузового поезда. Эту информацию URA.RU подтвердил осведомленный источник. «Взрывчатка была закреплена на одной из цистерн, которая вышла с нефтебазы у станции Сан-Донато утром. Территория оцеплена, на месте работает следственная группа», — поделился собеседник. При этом в антитеррористической комиссии по Свердловской области не подтверждают информацию о том, что на железнодорожных путях под Нижним Тагилом произошел взрыв, и называют случившееся «хлопком». «По данным оперативных служб, около 16:30 (местн) на жд-путях вблизи станции Сан-Донато произошел хлопок. На место прибыли представители оперативных служб», — сообщили в ведомстве. Никто из людей не пострадал, также цела инфраструктура железной дороги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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