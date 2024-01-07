Стали известны подробности взрыва на жд-путях под Нижним Тагилом

Взрывчатка, сработавшая недалеко от станции Сан-Донато под Нижним Тагилом (Свердловская область), была прикреплена к цистерне грузового поезда. Эту информацию URA.RU подтвердил осведомленный источник.
«Взрывчатка была закреплена на одной из цистерн, которая вышла с нефтебазы у станции Сан-Донато утром. Территория оцеплена, на месте работает следственная группа», — поделился собеседник.
При этом в антитеррористической комиссии по Свердловской области не подтверждают информацию о том, что на железнодорожных путях под Нижним Тагилом произошел взрыв, и называют случившееся «хлопком». «По данным оперативных служб, около 16:30 (местн) на жд-путях вблизи станции Сан-Донато произошел хлопок. На место прибыли представители оперативных служб», — сообщили в ведомстве. Никто из людей не пострадал, также цела инфраструктура железной дороги.
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