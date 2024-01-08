На место взрыва под Нижним Тагилом выехали следователи

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Следователи выяснят причины и обстоятельства происшествия Фото:
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В Нижнем Тагиле произошел взрыв на железнодорожных путях

На место взрыва на жд-путях под Нижним Тагилом выехали криминалисты и следователи Центрального межрегионального следственного управления СК России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«На место происшествия выехали следователи и криминалисты Центрального МСУТ СК России. Выясняются причины и обстоятельства происшествия», — говорится в telegram-канале «Центральное МСУТ СКР».

На месте взрыва работают минеры и оперативные службы. В ФСБ заявили, что при взрыве вагоны и железнодорожное полотно не пострадало. Пассажиры поездов, движущихся по этому пути, стали заложниками ситуации. Движение по жд-путям ограниченно.

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На место взрыва на жд-путях под Нижним Тагилом выехали криминалисты и следователи Центрального межрегионального следственного управления СК России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «На место происшествия выехали следователи и криминалисты Центрального МСУТ СК России. Выясняются причины и обстоятельства происшествия», — говорится в telegram-канале «Центральное МСУТ СКР». На месте взрыва работают минеры и оперативные службы. В ФСБ заявили, что при взрыве вагоны и железнодорожное полотно не пострадало. Пассажиры поездов, движущихся по этому пути, стали заложниками ситуации. Движение по жд-путям ограниченно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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