На место взрыва под Нижним Тагилом выехали следователи

08 января 2024 в 19:36 Размер текста - 17 +

Следователи выяснят причины и обстоятельства происшествия Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле произошел взрыв на железнодорожных путях На место взрыва на жд-путях под Нижним Тагилом выехали криминалисты и следователи Центрального межрегионального следственного управления СК России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «На место происшествия выехали следователи и криминалисты Центрального МСУТ СК России. Выясняются причины и обстоятельства происшествия», — говорится в telegram-канале «Центральное МСУТ СКР». На месте взрыва работают минеры и оперативные службы. В ФСБ заявили, что при взрыве вагоны и железнодорожное полотно не пострадало. Пассажиры поездов, движущихся по этому пути, стали заложниками ситуации. Движение по жд-путям ограниченно.

На место взрыва на жд-путях под Нижним Тагилом выехали криминалисты и следователи Центрального межрегионального следственного управления СК России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «На место происшествия выехали следователи и криминалисты Центрального МСУТ СК России. Выясняются причины и обстоятельства происшествия», — говорится в telegram-канале «Центральное МСУТ СКР». На месте взрыва работают минеры и оперативные службы. В ФСБ заявили, что при взрыве вагоны и железнодорожное полотно не пострадало. Пассажиры поездов, движущихся по этому пути, стали заложниками ситуации. Движение по жд-путям ограниченно.