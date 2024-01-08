На место взрыва под Нижним Тагилом выехали следователи

Следователи выяснят причины и обстоятельства происшествия
новость из сюжетаВ Нижнем Тагиле произошел взрыв на железнодорожных путях
На место взрыва на жд-путях под Нижним Тагилом выехали криминалисты и следователи Центрального межрегионального следственного управления СК России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«На место происшествия выехали следователи и криминалисты Центрального МСУТ СК России. Выясняются причины и обстоятельства происшествия», — говорится в telegram-канале «Центральное МСУТ СКР».
На месте взрыва работают минеры и оперативные службы. В ФСБ заявили, что при взрыве вагоны и железнодорожное полотно не пострадало. Пассажиры поездов, движущихся по этому пути, стали заложниками ситуации. Движение по жд-путям ограниченно.
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