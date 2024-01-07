07 января 2024

В Тюмени Юрий Куклачев порадовал 300 детей военнослужащих

Юрий Куклачев выступил перед детьми военнослужащих в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Юрием Куклачёвым. Екатеринбург, куклачев юрий
В Тюмени выступил Юрий Куклачев с дрессированными кошками и собаками Фото:

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев выступил в Тюмени 8 января перед 300 детьми военнослужащих. Об этом рассказал глава города Руслан Кухарук.

«Настоящее чудо подарил сегодня тюменцам народный артист России, «профессор кошачьих наук» Юрий Куклачев. Благодаря нашим добрым волшебникам — коллективу компании «Росводоканал Тюмень» более 300 детей из семей военнослужащих — участников СВО смогли посетить легендарный спектакль «Мяугли». Блеск в глазах детей свидетельствовал, что уроки доброты Юрия Куклачева дошли до их сердец, вдохновили юных тюменцев на добрые поступки.

Ранее журналист URA.RU рассказал, что в Тюмени 8 января пройдет спектакль Юрия Куклачева «Новогодняя сказка». Всего в спектакле приняли участие 30 дрессированных кошек и собак.

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Народный артист РСФСР Юрий Куклачев выступил в Тюмени 8 января перед 300 детьми военнослужащих. Об этом рассказал глава города Руслан Кухарук. «Настоящее чудо подарил сегодня тюменцам народный артист России, «профессор кошачьих наук» Юрий Куклачев. Благодаря нашим добрым волшебникам — коллективу компании «Росводоканал Тюмень» более 300 детей из семей военнослужащих — участников СВО смогли посетить легендарный спектакль «Мяугли». Блеск в глазах детей свидетельствовал, что уроки доброты Юрия Куклачева дошли до их сердец, вдохновили юных тюменцев на добрые поступки. Ранее журналист URA.RU рассказал, что в Тюмени 8 января пройдет спектакль Юрия Куклачева «Новогодняя сказка». Всего в спектакле приняли участие 30 дрессированных кошек и собак.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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