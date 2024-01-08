08 января 2024
07 января 2024

Бывшая курганская чиновница отсудила у мэрии доплату к пенсии

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Экс-чиновница мэрии Катайска отсудила доплату к пенсии Фото:

Бывшая чиновница мэрии Катайска (Курганская область) не получала несколько месяцев доплату к пенсии. Она обратилась в суд с иском к администрации города и выиграла процесс. По решению суда ей обязаны выплатить задолженность в десятки тысяч рублей. Об этом говорится в материалах дела.

«Суд решил удовлетворить иск бывшей муниципальной служащей к администрации Катайска о взыскании доплаты к пенсии. Мэрия обязана выплатить 34 тысячи 143 рубля в пользу истца за период с июня по декабрь 2023 года, когда доплата к трудовой пенсии не выплачивалась», — указано в материалах, опубликованных на сайте Катайского районного суда.

В судебных материалах говорится о том, что бывшие курганские чиновники имеют право на доплату к трудовой пенсии, если имеется соответствующий местный закон. Средства выплачиваются из муниципального бюджета. Экс-чиновнице Катайска была установлена ежемесячная доплата в размере 4 тысячи 877 рублей.

Ранее сотрудник МО МВД России «Притобольный» (Курганская область) обнаружил, что ему не зачли в льготный стаж несколько лет. Он обратился в суд и добился включения периода, когда работал конвоиром в стаж для льготной пенсии.

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Бывшая чиновница мэрии Катайска (Курганская область) не получала несколько месяцев доплату к пенсии. Она обратилась в суд с иском к администрации города и выиграла процесс. По решению суда ей обязаны выплатить задолженность в десятки тысяч рублей. Об этом говорится в материалах дела. «Суд решил удовлетворить иск бывшей муниципальной служащей к администрации Катайска о взыскании доплаты к пенсии. Мэрия обязана выплатить 34 тысячи 143 рубля в пользу истца за период с июня по декабрь 2023 года, когда доплата к трудовой пенсии не выплачивалась», — указано в материалах, опубликованных на сайте Катайского районного суда. В судебных материалах говорится о том, что бывшие курганские чиновники имеют право на доплату к трудовой пенсии, если имеется соответствующий местный закон. Средства выплачиваются из муниципального бюджета. Экс-чиновнице Катайска была установлена ежемесячная доплата в размере 4 тысячи 877 рублей. Ранее сотрудник МО МВД России «Притобольный» (Курганская область) обнаружил, что ему не зачли в льготный стаж несколько лет. Он обратился в суд и добился включения периода, когда работал конвоиром в стаж для льготной пенсии.
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