08 января 2024

Гладков раскрыл число пострадавших при обстреле Белгорода чешскими ракетами

Гладков: в Белгороде от обстрела ВСУ пострадали три человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Раненых доставили в больницу, заявил Гладков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Трое жителей Белгорода пострадали при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, есть трое пострадавших — женщина с осколочными ранениями спины, у мужчины осколочное ранение груди, спины, предплечья, еще у одного мужчины осколочное ранение груди и верхней конечности. Бригады скорой раненых доставляют в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — рассказал в посте Гладков в telegram-канале.

ВСУ атаковали Белгородскую область чешскими ракетами реактивной системы RM-70 Vampire. Представители Минобороны РФ заявили, что ПВО сбили 10 ракет.

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Трое жителей Белгорода пострадали при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «По предварительным данным, есть трое пострадавших — женщина с осколочными ранениями спины, у мужчины осколочное ранение груди, спины, предплечья, еще у одного мужчины осколочное ранение груди и верхней конечности. Бригады скорой раненых доставляют в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — рассказал в посте Гладков в telegram-канале. ВСУ атаковали Белгородскую область чешскими ракетами реактивной системы RM-70 Vampire. Представители Минобороны РФ заявили, что ПВО сбили 10 ракет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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