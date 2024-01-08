Гладков раскрыл число пострадавших при обстреле Белгорода чешскими ракетами

Трое жителей Белгорода пострадали при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным, есть трое пострадавших — женщина с осколочными ранениями спины, у мужчины осколочное ранение груди, спины, предплечья, еще у одного мужчины осколочное ранение груди и верхней конечности. Бригады скорой раненых доставляют в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — рассказал
ВСУ атаковали Белгородскую область чешскими ракетами реактивной системы RM-70 Vampire. Представители Минобороны РФ заявили, что ПВО сбили 10 ракет.
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