МЧС назвало причину схода 14 вагонов с рельсов в Забайкалье

В Забайкальском крае причиной схода с рельсов 14 вагонов с углем стало столкновение с порожним поездом, двигавшимся во встречном направлении. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС России.
«На перегоне Бушулей — Алеур произошел сход и столкновение средней части локомотива нечетного грузового порожнего поезда с вагонами четного грузового поезда. В результате столкновения произошел сход 14 вагонов с углем, из которых пять вагонов опрокинулись на бок», —
Движение поездов было остановлено в обоих направлениях. Из-за ЧП от графика в движении отстанут пассажирские поезда №9 Владивосток — Москва, №10 Москва — Владивосток. По решению Федеральной пассажирской компании (ФПК) для пассажиров остановленных поездов организуют авиаперелеты из Читы в Благовещенск, Хабаровск и Владивосток.
На перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги 8 января с рельсов сошли 14 вагонов грузового поезда. Пострадавших и угрозы экологии нет. Причины произошедшего устанавливаются.
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