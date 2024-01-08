08 января 2024

МЧС назвало причину схода 14 вагонов с рельсов в Забайкалье

МЧС: причиной схода 14 вагонов с рельсов в Забайкалье стало столкновение
© Служба новостей «URA.RU»
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Движение поездов было остановлено в обоих направлениях Фото:

В Забайкальском крае причиной схода с рельсов 14 вагонов с углем стало столкновение с порожним поездом, двигавшимся во встречном направлении. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС России.

«На перегоне Бушулей — Алеур произошел сход и столкновение средней части локомотива нечетного грузового порожнего поезда с вагонами четного грузового поезда. В результате столкновения произошел сход 14 вагонов с углем, из которых пять вагонов опрокинулись на бок», — уточняет пресс-служба ведомства на официальной сайте.

Движение поездов было остановлено в обоих направлениях. Из-за ЧП от графика в движении отстанут пассажирские поезда №9 Владивосток — Москва, №10 Москва — Владивосток. По решению Федеральной пассажирской компании (ФПК) для пассажиров остановленных поездов организуют авиаперелеты из Читы в Благовещенск, Хабаровск и Владивосток.

На перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги 8 января с рельсов сошли 14 вагонов грузового поезда. Пострадавших и угрозы экологии нет. Причины произошедшего устанавливаются.

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В Забайкальском крае причиной схода с рельсов 14 вагонов с углем стало столкновение с порожним поездом, двигавшимся во встречном направлении. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС России. «На перегоне Бушулей — Алеур произошел сход и столкновение средней части локомотива нечетного грузового порожнего поезда с вагонами четного грузового поезда. В результате столкновения произошел сход 14 вагонов с углем, из которых пять вагонов опрокинулись на бок», — уточняет пресс-служба ведомства на официальной сайте. Движение поездов было остановлено в обоих направлениях. Из-за ЧП от графика в движении отстанут пассажирские поезда №9 Владивосток — Москва, №10 Москва — Владивосток. По решению Федеральной пассажирской компании (ФПК) для пассажиров остановленных поездов организуют авиаперелеты из Читы в Благовещенск, Хабаровск и Владивосток. На перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги 8 января с рельсов сошли 14 вагонов грузового поезда. Пострадавших и угрозы экологии нет. Причины произошедшего устанавливаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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