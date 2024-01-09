Задержаны несколько человек по делу крупной коммунальной аварии в Подмосковье. Видео

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, арест, полиция, наручники
Был задержан замглавы администрации Подольска, сообщают в ГСУ СК России по Московской области Фото:

В подмосковном Подольске по уголовному делу об ограничении подачи энергоресурсов в жилые дома и организации задержали несколько человек. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области. По данным ведомства, было заведено уголовное дело на замглавы Подольска из-за превышения должностных полномочий.

«Задержаны начальник котельной ЗАО „Климовский специализированный патронный завод“ и генеральный директор данного завода», — сообщило ведомство. Заявление опубликовано в telegram-канале.

По информации ведомства, было возбуждено уголовное дело из-за превышения должностных полномочий. Кроме того, был задержан замглавы администрации Подольска.

Ранее сообщалось, что в Подольске в микрорайоне Климовск более 40 многоквартирных домов остались без тепла из-за аварии, которая произошла еще 4 января. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, работы по восстановлению на некоторых участках затрудняет замерзшая трасса.

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В подмосковном Подольске по уголовному делу об ограничении подачи энергоресурсов в жилые дома и организации задержали несколько человек. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области. По данным ведомства, было заведено уголовное дело на замглавы Подольска из-за превышения должностных полномочий. «Задержаны начальник котельной ЗАО „Климовский специализированный патронный завод“ и генеральный директор данного завода», — сообщило ведомство. Заявление опубликовано в telegram-канале. По информации ведомства, было возбуждено уголовное дело из-за превышения должностных полномочий. Кроме того, был задержан замглавы администрации Подольска. Ранее сообщалось, что в Подольске в микрорайоне Климовск более 40 многоквартирных домов остались без тепла из-за аварии, которая произошла еще 4 января. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, работы по восстановлению на некоторых участках затрудняет замерзшая трасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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