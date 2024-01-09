Задержаны несколько человек по делу крупной коммунальной аварии в Подмосковье. Видео

09 января 2024 в 10:26 Размер текста - 17 +

Был задержан замглавы администрации Подольска, сообщают в ГСУ СК России по Московской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В подмосковном Подольске по уголовному делу об ограничении подачи энергоресурсов в жилые дома и организации задержали несколько человек. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области. По данным ведомства, было заведено уголовное дело на замглавы Подольска из-за превышения должностных полномочий. «Задержаны начальник котельной ЗАО „Климовский специализированный патронный завод“ и генеральный директор данного завода», — сообщило ведомство. Заявление опубликовано в telegram-канале. По информации ведомства, было возбуждено уголовное дело из-за превышения должностных полномочий. Кроме того, был задержан замглавы администрации Подольска. Ранее сообщалось, что в Подольске в микрорайоне Климовск более 40 многоквартирных домов остались без тепла из-за аварии, которая произошла еще 4 января. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, работы по восстановлению на некоторых участках затрудняет замерзшая трасса.

В подмосковном Подольске по уголовному делу об ограничении подачи энергоресурсов в жилые дома и организации задержали несколько человек. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области. По данным ведомства, было заведено уголовное дело на замглавы Подольска из-за превышения должностных полномочий. «Задержаны начальник котельной ЗАО „Климовский специализированный патронный завод“ и генеральный директор данного завода», — сообщило ведомство. Заявление опубликовано в telegram-канале. По информации ведомства, было возбуждено уголовное дело из-за превышения должностных полномочий. Кроме того, был задержан замглавы администрации Подольска. Ранее сообщалось, что в Подольске в микрорайоне Климовск более 40 многоквартирных домов остались без тепла из-за аварии, которая произошла еще 4 января. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, работы по восстановлению на некоторых участках затрудняет замерзшая трасса.