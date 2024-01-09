Раскрыто состояние поэта Рубинштейна, которого сбила машина

НИИ Склифосовского: поэт Рубинштейн находится в крайне тяжелом состоянии

09 января 2024 в 11:18 Размер текста - 17 +

Поэт Лев Рубинштейн в крайне тяжелом состоянии Фото: Илья Московец © URA.RU Поэт Лев Рубинштейн в реанимации. Об этом сообщили в НИИ Склифосовского. Там отметили, что он находится в крайне тяжелом состоянии. «Поэт и публицист Лев Рубинштейн находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии», — заявили в НИИ Склифосовского. Слова передает РИА Новости. Ранее поэт и журналист Игорь Иртеньев сообщил, что Льва Рубинштейна сбила машина в Москве. По его словам, он находится в тяжелом состоянии.

Поэт Лев Рубинштейн в реанимации. Об этом сообщили в НИИ Склифосовского. Там отметили, что он находится в крайне тяжелом состоянии. «Поэт и публицист Лев Рубинштейн находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии», — заявили в НИИ Склифосовского. Слова передает РИА Новости. Ранее поэт и журналист Игорь Иртеньев сообщил, что Льва Рубинштейна сбила машина в Москве. По его словам, он находится в тяжелом состоянии.