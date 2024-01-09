Раскрыто состояние поэта Рубинштейна, которого сбила машина

НИИ Склифосовского: поэт Рубинштейн находится в крайне тяжелом состоянии
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Книжная ярмарка «Красная строка». Екатеринбург, рубинштейн лев
Поэт Лев Рубинштейн в крайне тяжелом состоянии Фото:

Поэт Лев Рубинштейн в реанимации. Об этом сообщили в НИИ Склифосовского. Там отметили, что он находится в крайне тяжелом состоянии.

«Поэт и публицист Лев Рубинштейн находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии», — заявили в НИИ Склифосовского. Слова передает РИА Новости.

Ранее поэт и журналист Игорь Иртеньев сообщил, что Льва Рубинштейна сбила машина в Москве. По его словам, он находится в тяжелом состоянии.

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Поэт Лев Рубинштейн в реанимации. Об этом сообщили в НИИ Склифосовского. Там отметили, что он находится в крайне тяжелом состоянии. «Поэт и публицист Лев Рубинштейн находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии», — заявили в НИИ Склифосовского. Слова передает РИА Новости. Ранее поэт и журналист Игорь Иртеньев сообщил, что Льва Рубинштейна сбила машина в Москве. По его словам, он находится в тяжелом состоянии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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