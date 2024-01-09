Раскрыто состояние поэта Рубинштейна, которого сбила машина

Поэт Лев Рубинштейн в крайне тяжелом состоянии
Поэт Лев Рубинштейн в реанимации. Об этом сообщили в НИИ Склифосовского. Там отметили, что он находится в крайне тяжелом состоянии.
«Поэт и публицист Лев Рубинштейн находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии», — заявили в НИИ Склифосовского. Слова передает РИА Новости.
Ранее поэт и журналист Игорь Иртеньев сообщил, что Льва Рубинштейна сбила машина в Москве. По его словам, он находится в тяжелом состоянии.
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