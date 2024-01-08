08 января 2024

В Челябинской области из-за морозов отменили уроки в школах

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Старт регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в гимназии № 39. Екатеринбург, гимназия, обучение, учеба, школьный класс, парта, каникулы, школа, среднее образование, образование, школьная парта, пустые парты
Занятие в очной форме отменили в школах из-за низких температур Фото:

В ряде городов Челябинской области 9 января из-за низких температур отменяют занятия в школах и переводят школьников на дистанционное обучение. Ученики остались дома в Магнитогорске, Златоусте, Миассе и Троицке.

«Прогнозируется понижение температуры воздуха 9 января. В муниципальных общеобразовательных учреждениях уроки в 1-4 классах в первую смену будут проведены в формате дистанционного обучения», — сообщили в пресс-службе мэрии Магнитогорска.

В Златоусте и Миассе отменили очные занятия для начальных классов. Школьники 1-7 классов в Троицке также остались дома. Учеников Трехгорного перевели на дистанционное обучение.

В Челябинске 9 января занятия для учащихся с первого по четвертый класс первой и второй смены отменены. Синоптики челябинского ЦГМС предупредили жителей региона о резком похолодании до минус 35 градусов.

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В ряде городов Челябинской области 9 января из-за низких температур отменяют занятия в школах и переводят школьников на дистанционное обучение. Ученики остались дома в Магнитогорске, Златоусте, Миассе и Троицке. «Прогнозируется понижение температуры воздуха 9 января. В муниципальных общеобразовательных учреждениях уроки в 1-4 классах в первую смену будут проведены в формате дистанционного обучения», — сообщили в пресс-службе мэрии Магнитогорска. В Златоусте и Миассе отменили очные занятия для начальных классов. Школьники 1-7 классов в Троицке также остались дома. Учеников Трехгорного перевели на дистанционное обучение. В Челябинске 9 января занятия для учащихся с первого по четвертый класс первой и второй смены отменены. Синоптики челябинского ЦГМС предупредили жителей региона о резком похолодании до минус 35 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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