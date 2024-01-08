В Челябинской области из-за морозов отменили уроки в школах

Занятие в очной форме отменили в школах из-за низких температур Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ряде городов Челябинской области 9 января из-за низких температур отменяют занятия в школах и переводят школьников на дистанционное обучение. Ученики остались дома в Магнитогорске, Златоусте, Миассе и Троицке.

«Прогнозируется понижение температуры воздуха 9 января. В муниципальных общеобразовательных учреждениях уроки в 1-4 классах в первую смену будут проведены в формате дистанционного обучения», — сообщили в пресс-службе мэрии Магнитогорска.

В Златоусте и Миассе отменили очные занятия для начальных классов. Школьники 1-7 классов в Троицке также остались дома. Учеников Трехгорного перевели на дистанционное обучение.

В Челябинске 9 января занятия для учащихся с первого по четвертый класс первой и второй смены отменены. Синоптики челябинского ЦГМС предупредили жителей региона о резком похолодании до минус 35 градусов.