В Приморье без отопления остались 6 тысяч жителей из-за аварии

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Снег. Курган, котельная, жилой дом, газовое отопление
В Находках произошла коммунальная авария Фото:

В приморском городе Находка более шести тысяч жителей остались без теплоснабжения из-за коммунальной аварии. Отопления нет в 88-ми многоквартирных домах и четырех детских садах.

«В результате порыва питательной линии экономайзера на котельной прекращено теплоснабжение многоквартирных домов на улице Верхне-Морской, Гагарина, Находкинский проспект, Лермонтова, Гончарова, Зои Космодемьянской. Всего без коммунальной услуги остаются более шести тысяч жителей 88 многоквартирных домов, а также четыре учреждения для несовершеннолетних», — сообщили ТАСС в прокуратуре Приморского края.

Сейчас в Находке температура воздуха составляет -4 градуса. Аварийные службы проводят ремонтно-восстановительные работы.

Это не первая крупная коммунальная авария в России за последние дни. 4 января без отопления в Подольске остались более 40 многоквартирных домов. Возбуждено уголовное дело, задержаны начальник котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод», генеральный директор завода и замглавы Подольска. О ситуации также доложили президенту РФ Владимиру Путину.

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В приморском городе Находка более шести тысяч жителей остались без теплоснабжения из-за коммунальной аварии. Отопления нет в 88-ми многоквартирных домах и четырех детских садах. «В результате порыва питательной линии экономайзера на котельной прекращено теплоснабжение многоквартирных домов на улице Верхне-Морской, Гагарина, Находкинский проспект, Лермонтова, Гончарова, Зои Космодемьянской. Всего без коммунальной услуги остаются более шести тысяч жителей 88 многоквартирных домов, а также четыре учреждения для несовершеннолетних», — сообщили ТАСС в прокуратуре Приморского края. Сейчас в Находке температура воздуха составляет -4 градуса. Аварийные службы проводят ремонтно-восстановительные работы. Это не первая крупная коммунальная авария в России за последние дни. 4 января без отопления в Подольске остались более 40 многоквартирных домов. Возбуждено уголовное дело, задержаны начальник котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод», генеральный директор завода и замглавы Подольска. О ситуации также доложили президенту РФ Владимиру Путину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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