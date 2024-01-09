В Приморье без отопления остались 6 тысяч жителей из-за аварии

09 января 2024 в 11:33 Размер текста - 17 +

В Находках произошла коммунальная авария Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В приморском городе Находка более шести тысяч жителей остались без теплоснабжения из-за коммунальной аварии. Отопления нет в 88-ми многоквартирных домах и четырех детских садах. «В результате порыва питательной линии экономайзера на котельной прекращено теплоснабжение многоквартирных домов на улице Верхне-Морской, Гагарина, Находкинский проспект, Лермонтова, Гончарова, Зои Космодемьянской. Всего без коммунальной услуги остаются более шести тысяч жителей 88 многоквартирных домов, а также четыре учреждения для несовершеннолетних», — сообщили ТАСС в прокуратуре Приморского края. Сейчас в Находке температура воздуха составляет -4 градуса. Аварийные службы проводят ремонтно-восстановительные работы. Это не первая крупная коммунальная авария в России за последние дни. 4 января без отопления в Подольске остались более 40 многоквартирных домов. Возбуждено уголовное дело, задержаны начальник котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод», генеральный директор завода и замглавы Подольска. О ситуации также доложили президенту РФ Владимиру Путину.

В приморском городе Находка более шести тысяч жителей остались без теплоснабжения из-за коммунальной аварии. Отопления нет в 88-ми многоквартирных домах и четырех детских садах. «В результате порыва питательной линии экономайзера на котельной прекращено теплоснабжение многоквартирных домов на улице Верхне-Морской, Гагарина, Находкинский проспект, Лермонтова, Гончарова, Зои Космодемьянской. Всего без коммунальной услуги остаются более шести тысяч жителей 88 многоквартирных домов, а также четыре учреждения для несовершеннолетних», — сообщили ТАСС в прокуратуре Приморского края. Сейчас в Находке температура воздуха составляет -4 градуса. Аварийные службы проводят ремонтно-восстановительные работы. Это не первая крупная коммунальная авария в России за последние дни. 4 января без отопления в Подольске остались более 40 многоквартирных домов. Возбуждено уголовное дело, задержаны начальник котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод», генеральный директор завода и замглавы Подольска. О ситуации также доложили президенту РФ Владимиру Путину.