В Кургане экс-тюремщик получит более 100 тысяч после отстранения от службы

Бывший тюремщик получит компенсацию за незаконное уголовное дело Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Экс-начальник оперативного отдела курганского УФСИН добился через суд выплаты за то, что был отстранен от службы на время незаконного уголовного расследования. Мужчине выплатят более 130 тысяч рублей. Информация появилась на сайте Курганского областного суда.

После восстановления по службе, мужчина вышел в отставку и подал иск о возмещении недополученной зарплаты. «Взыскать с Министерства финансов РФ за счет казны <…> в пользу Г. 130397 руб. 89 коп. в счет возмещения недополученной выплаты заработной платы в период отстранения от выполнения служебных обязанностей в связи с его уголовным преследованием и расходов на оказание юридической помощи», — говорится в решении суда.

Начальника оперотдела отстранили в феврале прошлого года. Мужчину подозревали в превышении должностных полномочий. Спустя четыре месяца уголовное дело закрыли, подполковника на службе восстановили.

Экс-тюремщик потребовал в суде возместить ему денежное довольствие в виде надбавок за звание, допуска к гостайне, премии за добросовестную службу и выслугу лет, которые он потерял во время вынужденной паузы. УФСИН предоставил справку о доходах экс-начальника оперотдела. Суд удовлетворил заявление бывшего сотрудника. Доводы представителя Минфина о том, что мужчина мог не получить все полагающиеся выплаты, были отклонены.

Ранее URA.RU сообщало, что начальника оперативного отдела курганского ФСИН вернули на работу. Его подозревали в выбивании показаний из заключенного.