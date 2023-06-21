21 июня 2023

На замначальника курганской колонии, который прятал осужденного, возбудили уголовное дело

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Сотрудника курганского ФСИН обвиняют в выбивании показаний из заключенного Фото:
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Уголовное дело курганского офицера ФСИН Хамзата Амаева

В Кургане на заместителя начальника одной из колоний возбудили уголовное дело. Его обвиняют в выбивании показаний из заключенного и в незаконном содержании в ШИЗО (штрафной изолятор) с целью спрятать свидетеля. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к силовым структурам. До этого в превышении полномочий был задержан другой тюремщик — Хамзат Амаев.

«В Кургане завели уголовное дело еще на одного сотрудника ФСИН. Замначальника одной из колоний обвиняют в том, что он оказывал давление на заключенного, чтобы тот дал показания на других сотрудников ведомства. Также говорят, что силовик незаконно прятал осужденного в ШИЗО, чтобы оградить его от контактов с тюремщиками, против которых выбивались показания», — рассказал инсайдер.

В пресс-службе УФСИН России по Курганской области URA.RU информацию о возбуждении уголовного дела комментировать не стали. В СУ СКР региона от комментариев также отказались.

Ранее URA.RU писало, что на сотрудника курганского ФСИН, рассматривающего жалобы заключенных, возбуждено уголовное дело. По информации инсайдеров, на него вышли в ходе расследования дела тюремщика Хамзата Амаева, которого также обвиняют в выбивании показаний из заключенного. Также сообщалось, что осужденного, которого заставляли свидетельствовать против других тюремщиков, депортировали из страны.

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В Кургане на заместителя начальника одной из колоний возбудили уголовное дело. Его обвиняют в выбивании показаний из заключенного и в незаконном содержании в ШИЗО (штрафной изолятор) с целью спрятать свидетеля. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к силовым структурам. До этого в превышении полномочий был задержан другой тюремщик — Хамзат Амаев. «В Кургане завели уголовное дело еще на одного сотрудника ФСИН. Замначальника одной из колоний обвиняют в том, что он оказывал давление на заключенного, чтобы тот дал показания на других сотрудников ведомства. Также говорят, что силовик незаконно прятал осужденного в ШИЗО, чтобы оградить его от контактов с тюремщиками, против которых выбивались показания», — рассказал инсайдер. В пресс-службе УФСИН России по Курганской области URA.RU информацию о возбуждении уголовного дела комментировать не стали. В СУ СКР региона от комментариев также отказались. Ранее URA.RU писало, что на сотрудника курганского ФСИН, рассматривающего жалобы заключенных, возбуждено уголовное дело. По информации инсайдеров, на него вышли в ходе расследования дела тюремщика Хамзата Амаева, которого также обвиняют в выбивании показаний из заключенного. Также сообщалось, что осужденного, которого заставляли свидетельствовать против других тюремщиков, депортировали из страны.
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