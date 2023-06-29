Сотрудника курганского ФСИН, которого обвиняли в выбивании показаний, вернули на работу

В отношении начальника оперативного отдела курганского ФСИН, которого обвиняли в выбивании показаний из заключенного, прекратили уголовное преследование. Тюремщик восстановлен на службе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.
«Начальник оперотдела, которого обвиняли в выбивании показаний, вернулся на работу. Уголовное дело о превышении полномочий в отношении сотрудника ФСИН прекращено», — рассказал инсайдер. В Управлении ФСИН по Курганской области корреспонденту URA.RU данную информацию подтвердили. В настоящее время начальник оперативного отдела допущен к выполнению служебных обязанностей.
Ранее URA.RU писало, что на сотрудника ФСИН, рассматривающего жалобы заключенных, возбуждено уголовное дело. Также сообщалось, что замначальника курганской колонии обвиняют в выбивании показаний и в том, что тюремщик незаконно прятал свидетеля в ШИЗО. По данным инсайдеров, их уголовные дела связаны с тюремщиком Хамзатом Амаевым, которого в прошлом году задержали за превышение должностных полномочий.
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