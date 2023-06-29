29 июня 2023

Сотрудника курганского ФСИН, которого обвиняли в выбивании показаний, вернули на работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Гремячинск и его окрестности. Пермский край, фсин россии
Тюремщика, которого обвиняли в выбивании показаний, вернули на работу Фото:

В отношении начальника оперативного отдела курганского ФСИН, которого обвиняли в выбивании показаний из заключенного, прекратили уголовное преследование. Тюремщик восстановлен на службе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.

«Начальник оперотдела, которого обвиняли в выбивании показаний, вернулся на работу. Уголовное дело о превышении полномочий в отношении сотрудника ФСИН прекращено», — рассказал инсайдер. В Управлении ФСИН по Курганской области корреспонденту URA.RU данную информацию подтвердили. В настоящее время начальник оперативного отдела допущен к выполнению служебных обязанностей.

Ранее URA.RU писало, что на сотрудника ФСИН, рассматривающего жалобы заключенных, возбуждено уголовное дело. Также сообщалось, что замначальника курганской колонии обвиняют в выбивании показаний и в том, что тюремщик незаконно прятал свидетеля в ШИЗО. По данным инсайдеров, их уголовные дела связаны с тюремщиком Хамзатом Амаевым, которого в прошлом году задержали за превышение должностных полномочий.

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В отношении начальника оперативного отдела курганского ФСИН, которого обвиняли в выбивании показаний из заключенного, прекратили уголовное преследование. Тюремщик восстановлен на службе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Начальник оперотдела, которого обвиняли в выбивании показаний, вернулся на работу. Уголовное дело о превышении полномочий в отношении сотрудника ФСИН прекращено», — рассказал инсайдер. В Управлении ФСИН по Курганской области корреспонденту URA.RU данную информацию подтвердили. В настоящее время начальник оперативного отдела допущен к выполнению служебных обязанностей. Ранее URA.RU писало, что на сотрудника ФСИН, рассматривающего жалобы заключенных, возбуждено уголовное дело. Также сообщалось, что замначальника курганской колонии обвиняют в выбивании показаний и в том, что тюремщик незаконно прятал свидетеля в ШИЗО. По данным инсайдеров, их уголовные дела связаны с тюремщиком Хамзатом Амаевым, которого в прошлом году задержали за превышение должностных полномочий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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