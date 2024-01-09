Московские пиарщики и стилисты дали оценку образам уральских губернаторов. Фото

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Владимир Жириновский. Москва, чиновники, политик, чиновник, политика, министр
Политтехнологи посоветовали губернаторам, как нужно одеваться Фото:

Московские пиарщики и стилисты проанализировали образы уральских губернаторов и дали советы, как нужно одеваться. В распоряжение URA.RU попала презентация, которую демонстрировали на одном из закрытых форумов политтехнологов.

Эксперты разбирали стили действующих глав регионов, в том числе и уральских. Разбирая серый цвет, который часто используют губернаторы, сделали акцент на главе Тюменской области Александре Мооре. Аналитики оценили стилистические сочетания одежды и назвали его образ красивым. Тем не менее аналитики предостерегли политиков, увлекающихся серыми галстуками (к таким отнесли губернаторов Курганской и Свердловской областей Вадима Шумкова и Евгения Куйвашева): «серый цвет коварен и у лица его нужно располагать осторожно, так как он придает тусклый оттенок лицу, добавляет возраст».

На примере губернаторов Челябинской области, ХМАО и ЯНАО Алексея Текслера, Натальи Комаровой и Дмитрия Артюхова политтехнологи поразмышляли о том, как важно знать стилистические приемы, выделять свой внешний вид за счет акцентной детали. К примеру, у Текслера и Артюхова такая деталь — цветные галстуки с узором, а у Комаровой — яркие блузы под пиджак.

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Московские пиарщики и стилисты проанализировали образы уральских губернаторов и дали советы, как нужно одеваться. В распоряжение URA.RU попала презентация, которую демонстрировали на одном из закрытых форумов политтехнологов. Эксперты разбирали стили действующих глав регионов, в том числе и уральских. Разбирая серый цвет, который часто используют губернаторы, сделали акцент на главе Тюменской области Александре Мооре. Аналитики оценили стилистические сочетания одежды и назвали его образ красивым. Тем не менее аналитики предостерегли политиков, увлекающихся серыми галстуками (к таким отнесли губернаторов Курганской и Свердловской областей Вадима Шумкова и Евгения Куйвашева): «серый цвет коварен и у лица его нужно располагать осторожно, так как он придает тусклый оттенок лицу, добавляет возраст». На примере губернаторов Челябинской области, ХМАО и ЯНАО Алексея Текслера, Натальи Комаровой и Дмитрия Артюхова политтехнологи поразмышляли о том, как важно знать стилистические приемы, выделять свой внешний вид за счет акцентной детали. К примеру, у Текслера и Артюхова такая деталь — цветные галстуки с узором, а у Комаровой — яркие блузы под пиджак.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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