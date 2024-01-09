Московские пиарщики и стилисты дали оценку образам уральских губернаторов. Фото

09 января 2024 в 15:24 Размер текста - 17 +

Политтехнологи посоветовали губернаторам, как нужно одеваться Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Московские пиарщики и стилисты проанализировали образы уральских губернаторов и дали советы, как нужно одеваться. В распоряжение URA.RU попала презентация, которую демонстрировали на одном из закрытых форумов политтехнологов. Эксперты разбирали стили действующих глав регионов, в том числе и уральских. Разбирая серый цвет, который часто используют губернаторы, сделали акцент на главе Тюменской области Александре Мооре. Аналитики оценили стилистические сочетания одежды и назвали его образ красивым. Тем не менее аналитики предостерегли политиков, увлекающихся серыми галстуками (к таким отнесли губернаторов Курганской и Свердловской областей Вадима Шумкова и Евгения Куйвашева): «серый цвет коварен и у лица его нужно располагать осторожно, так как он придает тусклый оттенок лицу, добавляет возраст». На примере губернаторов Челябинской области, ХМАО и ЯНАО Алексея Текслера, Натальи Комаровой и Дмитрия Артюхова политтехнологи поразмышляли о том, как важно знать стилистические приемы, выделять свой внешний вид за счет акцентной детали. К примеру, у Текслера и Артюхова такая деталь — цветные галстуки с узором, а у Комаровой — яркие блузы под пиджак.

Московские пиарщики и стилисты проанализировали образы уральских губернаторов и дали советы, как нужно одеваться. В распоряжение URA.RU попала презентация, которую демонстрировали на одном из закрытых форумов политтехнологов. Эксперты разбирали стили действующих глав регионов, в том числе и уральских. Разбирая серый цвет, который часто используют губернаторы, сделали акцент на главе Тюменской области Александре Мооре. Аналитики оценили стилистические сочетания одежды и назвали его образ красивым. Тем не менее аналитики предостерегли политиков, увлекающихся серыми галстуками (к таким отнесли губернаторов Курганской и Свердловской областей Вадима Шумкова и Евгения Куйвашева): «серый цвет коварен и у лица его нужно располагать осторожно, так как он придает тусклый оттенок лицу, добавляет возраст». На примере губернаторов Челябинской области, ХМАО и ЯНАО Алексея Текслера, Натальи Комаровой и Дмитрия Артюхова политтехнологи поразмышляли о том, как важно знать стилистические приемы, выделять свой внешний вид за счет акцентной детали. К примеру, у Текслера и Артюхова такая деталь — цветные галстуки с узором, а у Комаровой — яркие блузы под пиджак.