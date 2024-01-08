08 января 2024

Свердловского блогера, глумившегося над военными, арестовали

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Артем Оморьян проведет десять суток под стражей Фото:

Ленинский районный суд Екатеринбурга на десять суток арестовал 36-летнего Артема Оморьяна, который ради хайпа глумился над российскими военными в зоне СВО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

Оморьян был признан виновным по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», пояснили в суде. Однако против мужчины могут составить протокол за дискредитацию российской армии, считает источник URA.RU из силовой среды.

Мужчину задержали 8 января после того, как он во время прямого эфира заявил, что срезал нашивки с мертвых тел российских военнослужащих. Предварительно, на след Оморьяна вышли активисты «Русской общины» Екатеринбурга. Затем его передали сотрудникам полиции.

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Ленинский районный суд Екатеринбурга на десять суток арестовал 36-летнего Артема Оморьяна, который ради хайпа глумился над российскими военными в зоне СВО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. Оморьян был признан виновным по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», пояснили в суде. Однако против мужчины могут составить протокол за дискредитацию российской армии, считает источник URA.RU из силовой среды. Мужчину задержали 8 января после того, как он во время прямого эфира заявил, что срезал нашивки с мертвых тел российских военнослужащих. Предварительно, на след Оморьяна вышли активисты «Русской общины» Екатеринбурга. Затем его передали сотрудникам полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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