Общество Свердловского блогера, глумившегося над военными, арестовали 09 января 2024 в 15:31 Размер текста - 17 + Артем Оморьян проведет десять суток под стражей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ленинский районный суд Екатеринбурга на десять суток арестовал 36-летнего Артема Оморьяна, который ради хайпа глумился над российскими военными в зоне СВО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. Оморьян был признан виновным по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», пояснили в суде. Однако против мужчины могут составить протокол за дискредитацию российской армии, считает источник URA.RU из силовой среды. Мужчину задержали 8 января после того, как он во время прямого эфира заявил, что срезал нашивки с мертвых тел российских военнослужащих. Предварительно, на след Оморьяна вышли активисты «Русской общины» Екатеринбурга. Затем его передали сотрудникам полиции. Ленинский районный суд Екатеринбурга на десять суток арестовал 36-летнего Артема Оморьяна, который ради хайпа глумился над российскими военными в зоне СВО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. Оморьян был признан виновным по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», пояснили в суде. Однако против мужчины могут составить протокол за дискредитацию российской армии, считает источник URA.RU из силовой среды. Мужчину задержали 8 января после того, как он во время прямого эфира заявил, что срезал нашивки с мертвых тел российских военнослужащих. Предварительно, на след Оморьяна вышли активисты «Русской общины» Екатеринбурга. Затем его передали сотрудникам полиции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям