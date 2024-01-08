Свердловского блогера, глумившегося над военными, арестовали

Ленинский районный суд Екатеринбурга на десять суток арестовал 36-летнего Артема Оморьяна, который ради хайпа глумился над российскими военными в зоне СВО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.
Оморьян был признан виновным по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», пояснили в суде. Однако против мужчины могут составить протокол за дискредитацию российской армии, считает источник URA.RU из силовой среды.
Мужчину задержали 8 января после того, как он во время прямого эфира заявил, что срезал нашивки с мертвых тел российских военнослужащих. Предварительно, на след Оморьяна вышли активисты «Русской общины» Екатеринбурга. Затем его передали сотрудникам полиции.
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