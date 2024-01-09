Суд отклонил жалобу арестованного топ-менеджера «Гортранса» Екатеринбурга

10 января 2024 в 13:31 Размер текста - 17 +

Александр Хабаров находится под стражей с 2023 года (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета ФСБ накрыла межрегиональную преступную ячейку в челябинском МУП Свердловский областной суд отклонил апелляцию на меру пресечения для начальника филиала ЕМУП «Гортранс» Автобусные перевозки Александра Хабарова, которого ранее отправили в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Ленинский райсуд 22 декабря назначил Хабарову арест до 30 марта. Вместе с ним был задержан ведущий инженер материально-технического снабжения «Гортранса» Дмитрий Фурсик. Согласно картотеке Ленинского суда, мужчины проходят по разным делам. 21 декабря Фурсику тоже продлили срок нахождения в СИЗО — до 30 марта. О том, что Хабаров стал фигурантом уголовного дела, агентство сообщило вечером 31 октября 2023 года. Первоначальной версией было то, что задержание связано со скандальной закупкой новых автобусов для Екатеринбурга. По последним данным, менеджеру вменяют «связь с поставщиками запчастей». Хабарова обвинили по трем статьям: получение крупной взятки, посредничество во взяточничестве и дача взятки организованной группой.

Свердловский областной суд отклонил апелляцию на меру пресечения для начальника филиала ЕМУП «Гортранс» Автобусные перевозки Александра Хабарова, которого ранее отправили в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Ленинский райсуд 22 декабря назначил Хабарову арест до 30 марта. Вместе с ним был задержан ведущий инженер материально-технического снабжения «Гортранса» Дмитрий Фурсик. Согласно картотеке Ленинского суда, мужчины проходят по разным делам. 21 декабря Фурсику тоже продлили срок нахождения в СИЗО — до 30 марта. О том, что Хабаров стал фигурантом уголовного дела, агентство сообщило вечером 31 октября 2023 года. Первоначальной версией было то, что задержание связано со скандальной закупкой новых автобусов для Екатеринбурга. По последним данным, менеджеру вменяют «связь с поставщиками запчастей». Хабарова обвинили по трем статьям: получение крупной взятки, посредничество во взяточничестве и дача взятки организованной группой.