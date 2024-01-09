Дефицит курицы замечен в нескольких тюменских супермаркетах Фото: Александр Мамаев © URA.RU

С прилавков тюменских супермаркетов пропала курица. Об этом сообщили читатели агентства, обратившиеся в редакцию.

«Курицы нет во многих ближайших супермаркетах. Остались несколько подложек с истекающим сроком годности», — сообщили горожане.

Корреспондент агентства прошелся по местных продуктовым магазинам и обнаружил дефицит куриного мяса на прилавках. Меньше всего птицы оказалось в супермаркетах «Пятерочка». Там журналисту агентства сообщили, что ждут машину с товаром.

В другом филиале, в центре города, заведующая магазином ответила, что курицу всю раскупили. «До нового года птицы на прилавках было полно, и ее никто не брал, нам даже пришлось списывать просрочку. Сейчас же ее нет. Ждем фуру», — рассказала заведующая магазином.

Редакция URA.RU направила запрос в X5 Retail Group («Пятерочка»). На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее на дефицит куриного мяса обратили внимание жители других регионов. Нехватка также была замечена в магазинах «Пятерочка». Руководство компании дало комментарий по поводу ситуации.

В некоторых магазинах остались единичные подложки куриного мяса Читатель URA.RU