Из тюменских магазинов пропала курица. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Приготовление шашлыков. Екатеринбург, кура, курица, куриная тушка
Дефицит курицы замечен в нескольких тюменских супермаркетах Фото:

С прилавков тюменских супермаркетов пропала курица. Об этом сообщили читатели агентства, обратившиеся в редакцию.

«Курицы нет во многих ближайших супермаркетах. Остались несколько подложек с истекающим сроком годности», — сообщили горожане.

Корреспондент агентства прошелся по местных продуктовым магазинам и обнаружил дефицит куриного мяса на прилавках. Меньше всего птицы оказалось в супермаркетах «Пятерочка». Там журналисту агентства сообщили, что ждут машину с товаром.

В другом филиале, в центре города, заведующая магазином ответила, что курицу всю раскупили. «До нового года птицы на прилавках было полно, и ее никто не брал, нам даже пришлось списывать просрочку. Сейчас же ее нет. Ждем фуру», — рассказала заведующая магазином.

Редакция URA.RU направила запрос в X5 Retail Group («Пятерочка»). На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее на дефицит куриного мяса обратили внимание жители других регионов. Нехватка также была замечена в магазинах «Пятерочка». Руководство компании дало комментарий по поводу ситуации.

В некоторых магазинах остались единичные подложки куриного мяса
В некоторых магазинах остались единичные подложки куриного мяса

Курицы нет. Тюмень
Аналогичная ситуация в «Пятерочке» в другой части города
Фото:

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С прилавков тюменских супермаркетов пропала курица. Об этом сообщили читатели агентства, обратившиеся в редакцию. «Курицы нет во многих ближайших супермаркетах. Остались несколько подложек с истекающим сроком годности», — сообщили горожане. Корреспондент агентства прошелся по местных продуктовым магазинам и обнаружил дефицит куриного мяса на прилавках. Меньше всего птицы оказалось в супермаркетах «Пятерочка». Там журналисту агентства сообщили, что ждут машину с товаром. В другом филиале, в центре города, заведующая магазином ответила, что курицу всю раскупили. «До нового года птицы на прилавках было полно, и ее никто не брал, нам даже пришлось списывать просрочку. Сейчас же ее нет. Ждем фуру», — рассказала заведующая магазином. Редакция URA.RU направила запрос в X5 Retail Group («Пятерочка»). На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее на дефицит куриного мяса обратили внимание жители других регионов. Нехватка также была замечена в магазинах «Пятерочка». Руководство компании дало комментарий по поводу ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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