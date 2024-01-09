С прилавков тюменских супермаркетов пропала курица. Об этом сообщили читатели агентства, обратившиеся в редакцию.
«Курицы нет во многих ближайших супермаркетах. Остались несколько подложек с истекающим сроком годности», — сообщили горожане.
Корреспондент агентства прошелся по местных продуктовым магазинам и обнаружил дефицит куриного мяса на прилавках. Меньше всего птицы оказалось в супермаркетах «Пятерочка». Там журналисту агентства сообщили, что ждут машину с товаром.
В другом филиале, в центре города, заведующая магазином ответила, что курицу всю раскупили. «До нового года птицы на прилавках было полно, и ее никто не брал, нам даже пришлось списывать просрочку. Сейчас же ее нет. Ждем фуру», — рассказала заведующая магазином.
Редакция URA.RU направила запрос в X5 Retail Group («Пятерочка»). На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее на дефицит куриного мяса обратили внимание жители других регионов. Нехватка также была замечена в магазинах «Пятерочка». Руководство компании дало комментарий по поводу ситуации.
В некоторых магазинах остались единичные подложки куриного мяса
Читатель URA.RU
Аналогичная ситуация в «Пятерочке» в другой части города
С прилавков тюменских супермаркетов пропала курица. Об этом сообщили читатели агентства, обратившиеся в редакцию. «Курицы нет во многих ближайших супермаркетах. Остались несколько подложек с истекающим сроком годности», — сообщили горожане. Корреспондент агентства прошелся по местных продуктовым магазинам и обнаружил дефицит куриного мяса на прилавках. Меньше всего птицы оказалось в супермаркетах «Пятерочка». Там журналисту агентства сообщили, что ждут машину с товаром. В другом филиале, в центре города, заведующая магазином ответила, что курицу всю раскупили. «До нового года птицы на прилавках было полно, и ее никто не брал, нам даже пришлось списывать просрочку. Сейчас же ее нет. Ждем фуру», — рассказала заведующая магазином. Редакция URA.RU направила запрос в X5 Retail Group («Пятерочка»). На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее на дефицит куриного мяса обратили внимание жители других регионов. Нехватка также была замечена в магазинах «Пятерочка». Руководство компании дало комментарий по поводу ситуации.