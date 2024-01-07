Владелец «Пятерочки» объяснил, почему в российских регионах из магазинов пропала курица

В магазинах «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» в некоторых регионах РФ пропала курица из-за задержки поставок, которые связаны с непогодой. Об этом сообщает пресс-служба X5 Group, которая владеет тремя торговыми сетями.
«В первые дни 2024 года в некоторых регионах России были задержки поставок охлажденной птицы, в том числе из-за сильнейших снегопадов или морозов. Мы делаем все возможное, чтобы довезти недостающий товар до магазинов как можно быстрее и обеспечить наших покупателей всем необходимым», — передает РБК сообщение от X5 Group. Отмечается, что в ближайшее время ситуация нормализуется.
Источник РБК рассказал, что курица иногда пропадает с полок магазинов на праздниках. Однако сейчас проблем с поставками нет. Товар есть.
Ранее на проблемы с курицей пожаловались жители Екатеринбурга, Челябинска, Самары, ХМАО и других регионов. Свердловские власти рассказали URA.RU, что дефицит куриного мяса связан с январскими праздниками.
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