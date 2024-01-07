Владелец «Пятерочки» объяснил, почему в российских регионах из магазинов пропала курица

X5 Group: дефицит курицы в «Пятерочке» связан с проблемами в поставках
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Торговая сеть «Пятёрочка». Курган , парковка, торговая сеть пятерочка, автомобильная парковка, машина, магазин пятерочка, тц пятерочка
В X5 Group пообещали, что в ближайшее время проблема с поставками будет решена Фото:

В магазинах «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» в некоторых регионах РФ пропала курица из-за задержки поставок, которые связаны с непогодой. Об этом сообщает пресс-служба X5 Group, которая владеет тремя торговыми сетями.

«В первые дни 2024 года в некоторых регионах России были задержки поставок охлажденной птицы, в том числе из-за сильнейших снегопадов или морозов. Мы делаем все возможное, чтобы довезти недостающий товар до магазинов как можно быстрее и обеспечить наших покупателей всем необходимым», — передает РБК сообщение от X5 Group. Отмечается, что в ближайшее время ситуация нормализуется.

Источник РБК рассказал, что курица иногда пропадает с полок магазинов на праздниках. Однако сейчас проблем с поставками нет. Товар есть.

Ранее на проблемы с курицей пожаловались жители Екатеринбурга, Челябинска, Самары, ХМАО и других регионов. Свердловские власти рассказали URA.RU, что дефицит куриного мяса связан с январскими праздниками.

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В магазинах «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» в некоторых регионах РФ пропала курица из-за задержки поставок, которые связаны с непогодой. Об этом сообщает пресс-служба X5 Group, которая владеет тремя торговыми сетями. «В первые дни 2024 года в некоторых регионах России были задержки поставок охлажденной птицы, в том числе из-за сильнейших снегопадов или морозов. Мы делаем все возможное, чтобы довезти недостающий товар до магазинов как можно быстрее и обеспечить наших покупателей всем необходимым», — передает РБК сообщение от X5 Group. Отмечается, что в ближайшее время ситуация нормализуется. Источник РБК рассказал, что курица иногда пропадает с полок магазинов на праздниках. Однако сейчас проблем с поставками нет. Товар есть. Ранее на проблемы с курицей пожаловались жители Екатеринбурга, Челябинска, Самары, ХМАО и других регионов. Свердловские власти рассказали URA.RU, что дефицит куриного мяса связан с январскими праздниками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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