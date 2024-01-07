Владелец «Пятерочки» объяснил, почему в российских регионах из магазинов пропала курица

X5 Group: дефицит курицы в «Пятерочке» связан с проблемами в поставках

07 января 2024 в 18:08 Размер текста - 17 +

В X5 Group пообещали, что в ближайшее время проблема с поставками будет решена Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В магазинах «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» в некоторых регионах РФ пропала курица из-за задержки поставок, которые связаны с непогодой. Об этом сообщает пресс-служба X5 Group, которая владеет тремя торговыми сетями. «В первые дни 2024 года в некоторых регионах России были задержки поставок охлажденной птицы, в том числе из-за сильнейших снегопадов или морозов. Мы делаем все возможное, чтобы довезти недостающий товар до магазинов как можно быстрее и обеспечить наших покупателей всем необходимым», — передает РБК сообщение от X5 Group. Отмечается, что в ближайшее время ситуация нормализуется. Источник РБК рассказал, что курица иногда пропадает с полок магазинов на праздниках. Однако сейчас проблем с поставками нет. Товар есть. Ранее на проблемы с курицей пожаловались жители Екатеринбурга, Челябинска, Самары, ХМАО и других регионов. Свердловские власти рассказали URA.RU, что дефицит куриного мяса связан с январскими праздниками.

В магазинах «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» в некоторых регионах РФ пропала курица из-за задержки поставок, которые связаны с непогодой. Об этом сообщает пресс-служба X5 Group, которая владеет тремя торговыми сетями. «В первые дни 2024 года в некоторых регионах России были задержки поставок охлажденной птицы, в том числе из-за сильнейших снегопадов или морозов. Мы делаем все возможное, чтобы довезти недостающий товар до магазинов как можно быстрее и обеспечить наших покупателей всем необходимым», — передает РБК сообщение от X5 Group. Отмечается, что в ближайшее время ситуация нормализуется. Источник РБК рассказал, что курица иногда пропадает с полок магазинов на праздниках. Однако сейчас проблем с поставками нет. Товар есть. Ранее на проблемы с курицей пожаловались жители Екатеринбурга, Челябинска, Самары, ХМАО и других регионов. Свердловские власти рассказали URA.RU, что дефицит куриного мяса связан с январскими праздниками.